Разведка США высказалась о вероятности происхождения COVID из лаборатории в Ухане

Спецслужбы Соединенных Штатов не обнаружили прямых доказательств того, что пандемия COVID-19 возникла в результате инцидента в китайском Уханьском институте вирусологии. При этом разведка США все еще не может исключить возможность того, что вирус пришел из лаборатории.

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Согласно информации управления директора национальной разведки США, происхождение самого вируса также остается под вопросом, как и его истоки. Об этом сообщает издание Reuters.

В отчете спецслужб говорится, что ЦРУ и другое агентство по-прежнему не могут определить точное происхождение пандемии COVID-19, поскольку обе гипотезы (естественные и лабораторные) основаны на существенных предположениях. Более того, все версии сталкиваются с проблемами из-за противоречивых отчетов.

В отчете говорится, что в Уханьском институте в Китае действительно была проведена "обширная работа" над коронавирусами. Однако агентства не нашли доказательств конкретного инцидента, который мог вызвать вспышку COVID-19.

"У нас по-прежнему нет указаний на то, что допандемические исследовательские фонды включали SARSCoV-2 или его близкого предка, а также никаких прямых доказательств того, что до пандемии произошел конкретный инцидент, связанный с исследованиями, с участием персонала Уханьской лаборатории, который мог вызвать пандемию COVID", – говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2023 палата представителей (нижняя палата Конгресса США) единогласно проголосовала за рассекречивание информации разведки США о происхождении COVID-19. Это стало широкомасштабной демонстрацией двухпартийной поддержки накануне третьей годовщины начала смертельной пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что пандемия COVID-19, вероятно, возникла в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань. При этом он подчеркнул, что китайское правительство всячески пытается препятствовать раскрытию истинной причины возникновения пандемии.

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