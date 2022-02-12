Следующая фаза COVID-19: ученые сказали, как на самом деле будет выглядеть эндемия

Екатерина Белоброва
Коронавирус
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Следующая фаза COVID-19: ученые сказали, как на самом деле будет выглядеть эндемия

Несмотря на предостережения ученых о том, что с коронавирусом не удастся справиться целиком в ближайшие годы, высока вероятность, что пандемическая опасность в будущем человечеству не грозит. Это связано как раз с тем, что болезнь перейдет из фазы пандемии в эндемическую.

Об этом сообщили в издании Today, ссылаясь на специалиста по интенсивной терапии и председателя Респираторного института в Кливлендской клинике Раеда Двейка. Профессор пояснил, какие у вирусов бывают фазы и чем они отличаются друг от друга.

Так, пандемия – это острый всплеск и быстрое распространение заболевания по частям мира. Эпидемия – волна заражений, ограниченная небольшой территорией, например, вспышка болезни пищевого происхождения в нескольких штатах (к этому можно отнести лихорадку Эбола в 2014 году).

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Коронавирус может перейти в эндемическую фазу.

"Когда мы говорим о COVID-19, мы понимаем, что он постепенно вернется в свою исходную фазу, а именно эндемическую. Это означает постоянное присутствие вируса в определенной части мира или в определенной популяции. Это всегда контролируемо и ситуацию по заболеваемости вполне можно контролировать", – добавил Двейк.

Предстоящие волны, вероятно, не будут такими разрушительными, как Дельта и Омикрон, из-за повышения общего уровня иммунитета у населения.

Прививки могут стать ежегодными.

По словам Двейка, сценарий, подобный гриппу, является "наиболее вероятным и, вероятно, наилучшим сценарием".

Чего мы не знаем, так это того, насколько широко могут быть распространены эти будущие волны и будут ли они продолжать следовать типу сезонных моделей. Неизвестно пока и то, откажемся ли мы от масочного режима, но прививки, по прогнозам, будут ежегодными.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Польше готовятся к снятию ограничений по карантину в связи с заметным улучшением эпидситуации по стране.

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