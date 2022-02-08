'Смертность продолжит расти': в КШЭ озвучили прогноз по развитию ситуации с COVID-19 в Украине

В Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики прогнозируют, что смертность от коронавируса в Украине продолжит расти. При этом темпы заболеваемости COVID-19 на данный момент замедляются.

Однако эксперты заявляют, что пик коронавируса еще впереди. Об этом во вторник на брифинге сообщил руководитель Центра Юрий Ганиченко.

"Госпитализации тоже незначительно замедляются. А вот смертность начинает расти на фоне того, что уже четыре недели подряд растет заболеваемость… + 29% неделя от недели… Смертность продолжит расти, может расти в течение всего февраля", — сказал он.

Кроме того, в ближайшие дни ряд регионов войдет в красный уровень эпидопасности. Ожидается, что такое решение примет государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.

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Ганиченко добавил, что в "красную зону" попадут те области, где более трех дней подряд не будет выполнено два или более показателя адаптивного карантина. На данный момент самая большая проблема в регионах с коэффициентом выявленных случаев и уровнем госпитализаций.

Напомним, за последние сутки короновирусом в Украине заболели еще 34 353 жителя, в частности 3095 несовершеннолетних и 955 работников медучреждений. На больничные койки с диагнозом COVID-19 или подозрением на него попали 2168 человек.

В настоящее время в Украине наблюдается высокий уровень интенсивности эпидпроцесса острых респираторных вирусных инфекций. Существует высокий риск одновременного заражения COVID-19 и гриппом, что может привести к тяжелым последствиям для здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения сократило срок самоизоляции после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Теперь ее можно завершать через 5 дней с момента появления симптомов или получения положительного теста.

Украинцы по-прежнему путают реакцию на вакцинацию против COVID-19 с симптомами самой коронавирусной болезни. Ведь в обоих случаях человек может ощущать усталость и повышение температуры.