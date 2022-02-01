США первыми в мире начнут прививать против COVID-19 младенцев от 6 месяцев: что известно о вакцине

В США могут начать прививать против коронавирусной болезни детей от шести месяцев до пяти лет. Предварительно вакцинальная кампания для детей может начаться уже в феврале 2022 года. Если это произойдет, Америка станет первой страной в мире, где делают прививки младенцам.

Об этом сообщает издание Washington Post с ссылкой на источники. Как отмечается, компании Pfizer и BioNTech должны подать запрос в Управление по контролю за продуктами и медикаментами США (FDA) на получение разрешения экстренного использования вакцин для для этой возрастной группы.

Ожидается, что заявка Pfizer/BioNTech будет подана уже во вторник, 1 февраля. В настоящее время, речь идет о вакцинировании детей двумя дозами препарата. Вместе с тем, регулирующие органы также ожидают данных о курсе из трех доз, который, как они полагают, окажется более эффективным для детей.

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Как уточнило издание, данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) показывают, что по состоянию на 22 января в США было зарегистрировано 280 смертей от COVID-19 среди детей до четырех лет. Всего смертность от коронавируса среди лиц до 18 лет составляет около 0,102% от общего числа смертей в Америке (864 256 человек) по состоянию на 22 января.

В случае одобрения США станут одной из немногих стран в мире, которые начнут вакцинировать маленьких детей в возрасте шести месяцев. Как известно, пока только Куба одобрила вакцинацию от коронавируса детей от двух лет.

Кроме того, недавно в Израиле заявили, что, скорее всего, в апреле 2022 года также начнут прививать против COVID-19 детей от шести месяцев.

"В Израиле сейчас доступны вакцины для всех в возрасте пяти лет и старше. Я полагаю, что к апрелю это будет расширено для детей старше шести месяцев", – заявил доктор Ашер Шалмон, директор по международным отношениям Министерства здравоохранения Израиля, передает timesofisrael.

В декабре Pfizer и BioNTech отчитались о проведении клинических испытаний своего препарата. Их проводили, чтобы снизить утвержденный возраст для вакцинирования с пяти лет до шести месяцев. Как отмечалось в пресс-релизе, для детей от шести месяцев до пяти лет "не было выявлено никаких проблем с безопасностью", и вакцина "продемонстрировала благоприятный профиль безопасности".

В настоящее время компания проверяет реакцию на схему из трех мини-доз для детей младше 5 лет, после того как обнаружила, что подход с двумя дозами вызвал сильную реакцию у детей от 6 до 24 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer вызывает в основном легкие побочные эффекты у маленьких детей. После второй дозы вакцины некоторые дети сообщали о боли в месте инъекции и других системных реакциях, таких как утомляемость и головная боль, сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).