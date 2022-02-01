США первыми в мире начнут прививать против COVID-19 младенцев от 6 месяцев: что известно о вакцине

Ввиду ситуации с новой вспышкой коронавируса в штамме Омикрон в США, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов может призвать фармацевтическую кампанию Pfizer подать заявку о возможности вакцинации для детей от шести месяцев от роду. Инъекция для малышей предусматривает 1/10 дозу взрослых людей и позволит организму проявить соответствующую иммунную реакцию.

Об этом сообщило издание DayliMail. Разрешение вакцинации маленьких американцев позволит наблюдать процессы и раньше одобрить введение бустерной дозы, чтобы предотвратить эпидемиологический коллапс заблаговременно.

Журналисты добавили, что в США дети по-прежнему не входят в группу риска заражения коронавирусом и переносят заболевание гораздо легче. При этом на фоне новой волны Омикрон возросли темпы заболевания и в этой возрастной группе.

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Отметим, что в Израиле решение о вакцинации малышей от 6 месяцев обсуждается на уровне Минздрава достаточно давно. Как сообщило издание Time of Israel, компания Pfizer проводит испытания для внедрения этой затеи в жизнь.

"В Израиле сейчас доступны вакцины для всех в возрасте пяти лет и старше. Я полагаю, что к апрелю это будет расширено для любого возраста старше шести месяцев", — заявил директор по международным отношениям Министерства здравоохранения Израиля Ашер Шалмон.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, врачи дали окончательный ответ всем беременным женщинам, которые обеспокоены угрозой мертворождения или выкидыша после вакцинации.