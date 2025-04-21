'Туман в мозге': ученые установили неприятное последствие COVID-19

Некоторые пациенты после COVID-19 могли почувствовать "туман в голове" – трудности с концентрацией, памятью, ясностью мышления, быстротой обработки информации. Ученые предполагают, что такие симптомы отмечали от 20 до 65% инфицированных с длительным течением коронавирусного заболевания.

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Как считает Жаклин Беккер – нейропсихолог из Школы медицины Икан Маунт-Синай в Нью-Йорке – одной из распространенных причин "тумана в голове" может быть нейровоспаление. Об этом пишет National Geographic.

"Мозговой туман" не имеет четких биомаркеров, это неофициальный термин и диагностика подобных состояний базируется на жалобах пациента. Чаще всего речь идет о состоянии, когда у человека расфокусируется внимание и возникают проблемы с памятью.

Причины возникновения еще не исследованы до конца, но ученые заявляют о таких возможных факторах:

– воспаление в мозге: после инфекций, при аутоиммунных процессах;

– нарушение работы гематоэнцефалического барьера, позволяющего вредным веществам проникать в мозг;

– снижение уровня определенных гормонов: серотонина (особенно после COVID-19, что может влиять на коммуникацию между кишечником и мозгом) и эстрогена (в том числе у пациенток, находящихся в менопаузе).

Лечение "мозгового тумана" направлено на устранение основной причины. Жаклин Беккер советует сначала проанализировать причины стиля жизни, при необходимости добавить физические упражнения, здоровое питание, достаточный сон. Но пациенты, имеющие сильный "туман в голове" или те, у которых это ощущение длится больше нескольких недель, должны проконсультироваться с врачом. Только они в случае необходимости имеют право назначать больным ту или иную фармтерапию.

Как писал OBOZ.UA, ранее команда ученых в Китае обнаружила новый коронавирус летучих мышей, который может заражать людей тем же путем, что и COVID-19. Новая линия коронавируса HKU5, впервые выявленного у японской летучей мыши в Гонконге, использует тот же человеческий рецептор для заражения клеток.

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