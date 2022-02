У вакцинированных больше шансов умереть од удара молнии, чем от COVID-19 – исследование

Человек, который получил прививки против COVID-19, за всю свою жизнь имеет в сотни тысяч раз больше шансов умереть в результате удара молнии, нежели от вируса. В течении года риск умереть после болезни равен вероятности гибели в пожаре или от падения с лестницы.

Это показало исследование, проведенное специалистами Национального института здравоохранения США (National Institutes of Health, NIH), пишет City Journal. Его результаты опубликованы на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Ученые изучили случаи более 1 миллиона вакцинированных взрослых в США на протяжении большей части 2021 года. Включая период, когда резко выросла заболеваемость Дельта-вариантом COVID-19. Жертв вируса классифицировали в соответствии с факторами риска: возраст старше 65 лет, иммуносупрессия, наличие диабета или хронических заболеваний сердца, почек, легких, печени, головного мозга и т. д.

Исследователи сообщают, что ни у одного из здоровых иммунизированных людей в возрасте до 65 лет не было тяжелого случая развития коронавируса, требующего лечения в отделении интенсивной терапии. Также ни один человек из этих почти 700 000 не умер, и риск для большинства пожилых людей тоже был ничтожным.

Среди вакцинированных людей старше 65 лет без сопутствующих заболеваний умер только один человек. Всего было 36 смертей, в основном среди небольшого меньшинства пожилых людей с множеством сопутствующих заболеваний: 3% выборки, у них было по крайней мере четыре фактора риска.

В остальную группу входили пожилые люди с одним или двумя хроническими заболеваниями. Было подтверждено всего восемь смертей среди более чем 1,2 миллиона граждан, поэтому их риск смерти составлял около 1 на 150 000 человек.

Так, ученые оценили, что шансы умереть от COVID-19 такие же, как того, что в течение года человек погибнет в пожаре или упадет с лестницы. А в целом они гораздо меньше риска погибнуть в результате несчастных случаев или катастроф.

Например, по сравнению с летальным исходом из-за коронавируса человек имеет в три раза больше шансов погибнуть во время поездки в автомобиле или стать жертвой ДТП как пешеход. За всю жизнь шансы вакцинированного скончаться от COVID-19 меньше (1 к 150 000), чем при землетрясении или быть убитым молнией.

Отмечается, что исследование не распространялось на всплеск заболеваемости, вызванной штаммом Омикрон. Но, заверяют ученые, нет причин думать, что вышеупомянутые шансы в будущем ухудшатся.

