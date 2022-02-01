В Дії стали доступными сертификаты о бустерной COVID-вакцинации: как сгенерировать
В приложении Дія появились COVID-сертификаты нового образца. Их можно получить после проведения бустерной вакцинации.
Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Ранее в Минцифры анонсировали, что документ станет доступным всем пользователям до конца текущей недели.
Генерирование сертификата происходит по такому же алгоритму, как и предыдущих – о первой и второй дозе вакцины.
В обновленном сертификате измененсрок его действия на 270 дней. В нем указана информация с названием препарата, которым была сделала бустерная прививка. Есть как внутренний, так и международный вариант документа.
Таким образом, если вы прививались китайской вакциной CoronaVac, то после бустера Pfizer можно будет путешествовать в европейские страны.
Напомним, что по состоянию на 1 февраля в Украине бустерную дозу получили 356 098 человек, за минувшие сутки – 16 372 человека.
В чем разница между дополнительной дозой и бустерной
Дополнительную прививку от коронавируса делают для того, чтобы обезопасить тех людей, которых (из-за состояния здоровья) вакцины защищают менее эффективно. Например, это касается пациентов с онкологией, ВИЧ/СПИДом или иммунодефицитом. То есть благодаря уколу удается достичь такого уровня защиты организма, который здоровые люди получают благодаря двум дозам COVID-препарата.
Но не следует путать ее с бустерной дозой. Ее рано или поздно нужно будет сделать всем украинцам – чтобы продолжить действие вакцины и усилить иммунный ответ организма, который со временем снижается.
Сделать бустерную дозу желательно в промежутке от 6 до 9 месяцев после базового прививочного курса.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал расширение программы єПідтримка. В частности, пожилым людям разрешат тратить "тысячу за вакцинацию" на оплату коммунальных услуг, а за бустерную прививку будут платить еще 500 гривен.
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