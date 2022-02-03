В Германии рекомендуют вакцинацию четвертой дозой от COVID-19: какая ситуация в стране

Экспертная комиссия Германии по использованию вакцин (STIKO) планирует рекомендовать четвертую дозу вакцины против COVID-19. Специалисты получили данные, доказывающие, что она значительно улучшает защиту от тяжелого случая заболевания.

Об этом сообщил глава комиссии Томас Мертенс медиа-группе Funke, пишет Reuters. Он подчеркнул, что STIKO намерена дать рекомендацию в ближайшее время.

Эксперт добавил также, что группа будет рекомендовать бустерные прививки только в отношении уже имеющихся вакцин. В свою очередь, несколько фармацевтических компаний, таких как Moderna и немецкая BioNTech, заявили, что сделают новую вакцину, более эффективную против Омикронного варианта вируса. Мертенс сказал, что STIKO ожидает от этих компаний клинических данных о новых препаратах.

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Отметим, согласно данным портала Worldometers, за все время пандемии в Германии коронавирусом заболели 10 млн 303 тыс. человек. Из них побороли недуг 7 млн 869 тыс. немцев. При этом 118 883 человека умерли от осложнений.

На данный момент в стране остается 2 315 017 активных больных, из которых 2 274 – в тяжелом или критическом состоянии.

За последние сутки в Германии выявили 223 322 новых случая заболевания, этот показатель продолжает расти.

Некоторые страны уже начали предлагать дополнительные бустерные дозы. В частности, в конце декабря 2021 правительство Израиля приняло решение одобрить четвертую дозу вакцины от COVID-19. Первоначально прививки препаратом от Pfizer/Biontech будут вводиться людям с ослабленной иммунной системой.

Согласно данным Министерства здравоохранения, около двух третей населения Израиля, насчитывающего почти 9,5 млн человек, получили по крайней мере одну дозу вакцины, а около 4,2 млн израильтян получили все три дозы.

"Стратегия Израиля по преодолению Омикрона ясна: чем сильнее волна, тем больше защиты нам потребуется, чтобы ее преодолеть", – сказал премьер-министр Нафтали Беннетт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

эффективность бустерной дозы вакцины против коронавируса может снизиться уже в течение следующих нескольких месяцев на фоне мутаций возбудителя. В Moderna считают, что в связи с этим людям понадобится четвертая прививка от COVID-19;

в украинском Минздраве пояснили, что бустерная доза вакцины против коронавируса продлевает действие прививок. В первую очередь, ее необходимо получить пожилым людям и людям с сопутствующими болезнями.