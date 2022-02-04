В Испании отменят обязательное ношение масок на улицах: заболеваемость пошла на спад

Власти Испании ослабят карантинные требования, отменив обязательное ношение масок на открытом воздухе. Утвердит такое решение правительство во вторник, 8 февраля, а вступит в силу оно спустя еще два дня.

Об этом пишет Reuters. Ограничения в стране были усилены в конце декабря из-за распространения COVID-штамма Омикрон.

Министр здравоохранения страны Каролина Дариас отметила, что в течении нескольких дней показатели заболеваемости снижаются.

В конце декабря 2021 года в Испании вернули обязательно ношение масок. Такая мера была призвана остановить распространение штамма Омикрон.

Глава Минздрава пояснила, что тогда карантин усиливали до тех пор, пока в этом была необходимость. Сейчас, считает она, ситуация стабилизируется.

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Отмечается, что ранее Франция отменила обязательное ношение масок, также к поэтапному ослаблению карантина готовится Италия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дания стала первой страной Евросоюза, которая отменила почти все внутренние карантинные ограничения.