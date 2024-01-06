В Испании возвращают масочный режим из-за вспышек COVID-19 и гриппа: что происходит
В Испании в период рождественских праздников резко увеличилось количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, а также гриппом. Из-за этого несколько регионов страны объявили о возобновлении некоторых карантинных правил.
В частности вернули правило, обязывающее носить защитные маски в медицинских учреждениях. Об этом в пятницу, 5 января, сообщило издание Reuters.
В испанском регионе Валенсия с 26 декабря по 1 января уровень респираторных инфекций достиг 1501 случая на 100 тысяч жителей. По этому показателю регион уступает только Кастилии-Ла-Манче.
Руководители сферы здравоохранения региона заявили о необходимости носить маски для людей с симптомами этих заболеваний, а также медицинским работникам. Такое же правило ввели и в Каталонии.
А в Арагоне на севере Испании рекомендовали носить маски не только в медицинских заведениях, но и во всех общественных местах.
В Мурсии на юго-восточном побережье государства также потребовали носить маски. В свою очередь в Галисии на северо-западе ограничились соответствующей рекомендацией.
Отметим, что Испания одной из последних стран в Европе отменила ограничения после пандемии COVID-19: в общественном транспорте масочный режим сохранялся до февраля 2023 года, а в медицинских центрах и аптеках – до июля.
Как сообщал OBOZ.UA, ВОЗ считает, что детям и подросткам в возрасте от шести месяцев до 17 лет без сопутствующих заболеваний не обязательно прививаться от COVID-19. Эту категорию лиц эксперты внесли в группу низкого приоритета по вакцинации против коронавирусной болезни.
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