В Италии отменили масочный режим на улице: какие ограничения оставили

В Италии с пятницы, 11 февраля, можно будет не носить маски на улице, их нужно будет надевать только в случае собраний под открытым небом и в местах, где есть большое количество людей. В помещениях маски остаются обязательными по меньшей мере до 31 марта.

Об этом пишет итальянская газета La Repubblica. Сообщается, что это предписание касается всех регионов Италии вне зависимости от ситуации с заболеваемостью.

В силе по-прежнему остаются все протоколы по борьбе с коронавирусом, предусмотренные для экономической, производственной, административной и социальной деятельности.

"Использование средств защиты органов дыхания дополняет, а не заменяет другие меры защиты от заражения", – сказано в рекомендациях по борьбе с инфекцией.

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При этом нет гарантий, что масочный режим в стране отменят полностью. Ближе к апрелю Минздрав оценит ситуацию с развитием эпидемии и примет соответствующее решение о продлении либо снятии этого ограничения.

Отмечается, что маски могут не носить люди во время занятий спортом, дети до шести лет, люди с патологиями или инвалидностью, которые несовместимы с использованием этого средства индивидуальной защиты.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Италии действие сертификата вакцинации (Green Pass) сделали безлимитным для тех, кто получил бустерную прививку,. А туристов будут пускать в страну на более лояльных условиях.