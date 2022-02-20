В Израиле откажутся от СOVID-паспортов с 1 марта: названы условия

С 1 марта в Израиле значительно сократятся карантинные ограничения, поскольку правительство отмечает, что пандемия пошла на спад. В частности, границы для въезда будут открыты как гражданам, так и иностранным туристам без предоставления сертификата о пройденном курсе вакцинации.

Об этом сообщил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, передает newsru.co.il. Однако важнейшим условием для прибытия в страну остается наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом.

"Сотрудниеи Минздрава отметили, что волна осталась позади и пора постепенно снимать ограничения. Разумеется, в закрытых помещениях будет требоваться наличие защитной маски. Но допуск в наше государство заметно упростится", – заметил глава израильского правительства.

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Напомним, врач-анестезиолог Борис Бриль объяснил в прямом эфире постепенный выход Израиля из карантина. По его словам, охват вакцинацией населения достаточно высокий, чтобы противостоять даже новому штамму Омикрон.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что израильское правительство согласилось на сокращение карантинных мер, благодаря положительной тенденции, что продолжается с начала февраля.