В Израиле с 7 февраля отменят большинство COVID-ограничений: какая ситуация в стране

На фоне снижения количества заражений коронавирусом в Израиле снимут большинство карантинных ограничений. Для посещения многих заведений людям больше не надо будет предъявлять COVID-пропуск, подтверждающий наличие вакцинации.

Соответствующее решение в конце этой рабочей недели принял Кабинет министров страны. Новые правила вступят в силу 7 февраля и будут действовать до 1 марта, сообщает Times of Israel.

Так, уже с понедельника израильтянам больше не нужно будет показывать свои Green Pass (зеленые пропуска, свидетельствующие о прохождении курса вакцинации против COVID-19) или негативный тест, посещая рестораны, кинотеатры, спортивные залы и отели.

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Правительство также одобрило отмену ограничений по количеству посетителей собраний, магазинов. А также заведений питания, где отменили требование о сохранении 1,5-метровой дистанции между столиками.

При этом Green Pass по-прежнему потребуется при входе в закрытые помещения, где существует более высокий риск заражения, например, в залы для проведения мероприятий и танцевальные клубы.

В Израиле Green Pass действителен для всех, кто выздоровел или получил две дозы вакцины против коронавируса за последние четыре месяца, а также для тех, кто получил три или четыре дозы вакцины в любое время.

Отмечается, что голосование в Кабмине состоялось на фоне продолжающегося снижения количества случаев COVID-19. Специалисты предполагают, что волна заражений штаммом Омикрон в стране пошла на спад.

За сутки 5 февраля в Израиле выявили 31,5 тыс. больных, еще 27 человек умерли от последствий болезни, а почти 66,7 тыс. вылечились. По состоянию на 6 февраля в стране подтверждено 3,142 млн случаев коронавируса, в том числе 9,1 тыс. смертельных и 2,75 млн выздоровлений. Полный курс вакцинации прошли свыше 6 млн израильтян (65,7% населения).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле рекомендовали разрешить делать четвертую прививку против COVID-19 людям до 60 лет. По словам специалистов, она в три-пять раз сильнее способна защитить от тяжелого течения заболевания.