В Киеве за сутки зарегистрировали более 1 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 30 января зарегистрировали 1026 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 22 026 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 414 киевлянина, умерли – 5.

Всего в Украине среди новых больных – 2865 детей и 337 медиков. Госпитализировали 2 322 человека, летальных случаев – 78. На утро 31 января общее количество заражений достигло 4 064 495 человек, выздоровели – 3 622 745.

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С начала вакцинальной кампании привито 15 324 675 человек, из них получили первую дозу – 15 324 673, две дозы – 14 619 487, получили дополнительную дозу – 16 695, бустерную дозу – 339 726. В общей сложности сделано 30 300 581 прививку.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия отнесла Украину к государствам с высоким риском инфицирования COVID-19. Так, после пересечения границы этой страны украинцы должны отбыть 10-дневный карантин.