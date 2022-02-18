В Киеве за сутки зарегистрировали более 4,5 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 17 февраля зарегистрировали 4538 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 34 938 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровел 1941 киевлянин, умерли – 20.

Всего в Украине среди новых больных – 2879 детей и 870 медиков. Госпитализировали 3323 человека, летальных случаев – 282. На утро 18 февраля общее количество заражений достигло 4 672 198 человек, выздоровели – 3 896 009.

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За прошлые сутки 65 089 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 17 796 человек, вторую дозу – 27 686, дополнительную дозу получили 488, бустерную дозу – 19 119.

С начала вакцинальной кампании привито 15 649 485 человек, из них получили первую дозу – 15 649 483, получили две дозы – 15 071 517, получили дополнительную дозу – 25 841, бустерную дозу – 636 201. В общей сложности проведено 31 383 042 прививки.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 16 февраля зарегистрировали 4261 новый случай COVID-19.