В Киеве заболеваемость COVID среди детей увеличилась на 50%: в КГГА назвали причину

В Киеве заболеваемость COVID среди детей увеличилась на 50%. Это произошло после того, как закончились каникулы и школьники вернулись в учебные заведения.

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Об этом рассказала директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает телеканал "Киев". Ранее жителей столицы призвали вернуться к масочному режиму.

"Я бы начала с заболевания острыми респираторными заболеваниями и гриппом. За прошедшую неделю это около 12 тысяч зарегистрированных случаев, включая грипп А и COVID. Если мы говорим об острых респираторных заболеваниях, то заболеваемость возросла. Больше заболеваемость возросла среди взрослого населения", – рассказала Гинзбург

Директор департамента, говоря о заболеваемости киевлян коронавирусной болезнью, отметила, что среди детей эта тенденция увеличилась на 50%.

"Если мы говорим о COVID, то произошло уменьшение заболеваемости среди взрослых и увеличение на 50% среди детей. Закончились каникулы, дети вернулись в школы – и произошел обмен инфекциями", – резюмировала Гинзбург.

Как сообщал OBOZ.UA, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает продолжить соблюдение масочного режима и социальной дистанции во избежание заражения COVID-19. Именно поэтому жителям Киева рекомендуют вернуться к масочному режиму в местах скопления людей для уменьшения риска заражения.

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