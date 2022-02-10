В Китае создали тест на COVID-19, который дает результат за 4 минуты: его можно использовать дома

Китайские ученые из Университета Фудань в Шанхае заявили, что разработали новый тест на коронавирус, который настолько точен, как лабораторный метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). При этом он дает результаты в течение всего четырех минут.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Biomedical Engineering. Об этом сообщает американская телерадиокомпания CBS News.

ПЦР-тесты считаются наиболее точными и чувствительными для обнаружения вируса, вызывающего COVID-19, но обычно, чтобы получить результат, требуется несколько часов. Во время всплеска высококонтагиозного варианта Омикрон многие лаборатории не смогли справиться с большим спросом на тестирование, что привело к длительным и массовым задержкам.

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Исследователи утверждают, что их тест, который использует микроэлектронику для анализа генетического материала из мазков, быстро и точно обнаруживает SARS-COV-2, вирус, вызывающий COVID-19.

В рамках научной работы исследователи взяли образцы у 33 человек в Шанхае, у которых был коронавирус, а также 54 образца у людей, которые не были инфицированы.

"Мы внедрили электромеханический биосенсор для обнаружения SARS-CoV-2 в интегрированное и портативное устройство-прототип и показали, что он обнаружил РНК SARS-CoV-2 менее чем за четыре минуты во всех образцах носоглотки от 33 пациентов с COVID-19 (с пороговыми значениями цикла 24,9–41,3) и ни в одном из 54 COVID-19-отрицательных тестов", — отметили эксперты.

Они также подчеркнули, что результаты их метода "идеально" совпадают с результатами ПЦР-тестов. По словам команды, все 33 случая были точно выявлены, и ни у одного из 54 человек в отрицательной группе не было ложноположительных результатов.

Исследователи говорят, что эту технологию можно применять и для тестирования на другие типы инфекций.

ПЦР-тесты не только занимают больше времени, но и требуют лабораторной инфраструктуры, которая может быть ограничена во многих странах, что снижает количество, которые можно обрабатывать каждый день. И хотя экспресс-тесты сейчас доступны во многих частях мира, они, как правило, менее точны.

Китайские ученые заявляют, что их тесты могут использоваться дома и при этом не будут уступать лабораторным результатам.

Напомним, украинцу со средней зарплатой придется работать полтора рабочих дня, чтобы оплатить для себя ПЦР-тест. И хоть бесплатно провериться на коронавирус в нашей стране можно, но удается это не всегда и не всем. Хуже обстоит ситуация только в соседней Молдове, а вот среднестатистический немец или француз может позволить себе такую процедуру, потрудившись менее 4 часов (и это при более высокой стоимости тестов). Сколько стоят ПЦР-тесты в разных странах Европы и как формируется цена на них, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Американские ученые из Медицинского центра Лангон в Нью-Йорке изобрели тест, способный предсказать тяжесть течения коронавирусной болезни. Для этого они проанализировали образцы крови 115 человек, которых госпитализировали с COVID-19.

При заражении человека штаммом коронавируса Омикрон ПЦР-тест может показать отрицательный результат. Причина в том, что чувствительность различных видов тестов не является стопроцентной.

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