В Минздраве рассказали, чем может грозить одновременное заражение COVID-19 и гриппом

В настоящее время в Украине наблюдается высокий уровень интенсивности эпидпроцесса острых респираторных вирусных инфекций. Существует высокий риск одновременного заражения COVID-19 и гриппом, что может привести к тяжелым последствиям для здоровья.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге, транслировавшемся в Facebook Минздрава. Он призвал украинцев соблюдать все противоэпидемические правила, чтобы предотвратить риск заражения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Оба возбудителя могут привести к появлению пневмонии, дыхательной недостаточности и иметь длительные последствия для здоровья", – подчеркнул Ляшко.

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Он напомнил, что при первых симптомах заболевания необходимо оставаться дома, чтобы не подвергать опасности себя и окружение, а также не заниматься самолечением.

Напомним: Минздрав сократил срок самоизоляции после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Теперь ее можно завершать через 5 дней с момента появления симптомов или получения положительного теста. Главным условием этого является отсутствие симптомов. Также была сокращена продолжительность и амбулаторно-поликлинического, и стационарного лечения.

За минувшие сутки коронавирусом в Украине заболели еще 34 353 жителя, в том числе 3095 несовершеннолетних и 955 работников медучреждений. На больничные койки с диагнозом COVID-19 или подозрением на него попали 2168 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

двух прививок против коронавируса может оказаться недостаточно для предотвращения заражения штаммом Омикрон. Для большей защиты рекомендуется бустерная доза мРНК-вакцины, но защита все равно будет меньше, чем защита от варианта Дельта;

в Украине количество смертей от штамма коронавируса Омикрон насчитывает девять смертей на тысячу больных. В то же время при эпидемиологической волне Дельта летальный исход насчитывался в 14 случаях на 1000 пациентов с подтвержденным диагнозом.