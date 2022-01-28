В Минздраве уточнили сроки для бустерной вакцинации: рекомендации остались без изменений

Бустерную дозу вакцины от коронавирусной болезни необходимо вводить как минимум через полгода после прохождения полного курса вакцинации. Для людей с ослабленным иммунитетом этот срок составляет три месяца после дополнительной дозы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения в Facebook. Там отметили, что информация о том, что общие рекомендации по бустерным дозам изменились, не соответствуют действительности.

В Минздраве добавили, что постановление украинского правительства №677 касается не правил бустерной прививки, а получения сертификатов вакцинации.

Как сказано в сообщении, рекомендации по бустеру такие:

прошедшим полный курс вакцинации, третья доза вводится через 6-9 месяцев;

иммунокомпрометированным пациентам – через 3-6 месяцев после дополнительной дозы.

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Отметим, что дополнительную дозу вакцины против COVID-19 могут получить только люди с ослабленным иммунитетом из-за тяжелых заболеваний.

Ранее сообщалось, что в Украине якобы сократили минимальный срок для получения бустерной вакцинации – третью дозу якобы рекомендуется делать с 90-го по 270-й день после последней прививки. Однако это не так.

В чем разница между дополнительной дозой и бустерной

Дополнительную прививку от коронавируса делают для того, чтобы обезопасить тех людей, которых (из-за состояния здоровья) вакцины защищают менее эффективно. Например, это касается пациентов с онкологией, ВИЧ/СПИДом или иммунодефицитом. То есть благодаря уколу удается достичь такого уровня защиты организма, который здоровые люди получают благодаря двум дозам COVID-препарата.

Но не следует путать ее с бустерной дозой. Ее рано или поздно нужно будет сделать всем украинцам – чтобы продолжить действие вакцины и усилить иммунный ответ организма, который со временем снижается.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский президент Владимир Зеленский анонсировал расширение программы єПідтримка. В частности, пожилым людям разрешат тратить "тысячу за вакцинацию" на оплату коммунальных услуг, а за бустерную прививку будут платить еще 500 гривен.