В мире прибавилось свыше 2 млн заражений и 7,6 тыс. жертв COVID-19. Хроника на 1 февраля

Марина Лисничук
Коронавирус
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В мире прибавилось свыше 2 млн заражений и 7,6 тыс. жертв COVID-19. Хроника на 1 февраля

Коронавирус в Украине и мире уже поразил почти 378 млн людей, только накануне в разных уголках планеты было подтверждено свыше 2 млн случаев заражения. Жертвами COVID-19 стали уже 5,69 млн человек (+7617 за сутки).

Пятерку стран-лидеров по приросту инфицирований возглавили США – почти 274,3 тыс. Далее следуют Индия – 164,3 тыс., Россия – 124 тыс., Германия – 119,7 тыс. и Бразилия – 102,6 тыс. Больше всего смертей зафиксировали в Индии – 1218, а выздоровлений во Франции – 368 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

COVID-карта мира
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Что важно знать об атаке коронавируса:

  • в Украине подтверждено уже 4 064 495 заражений, в частности 100 203 смерти и 3 622 745 выздоровлений. Еще около 341,5 тысячи жителей до сих пор болеют.

  • В пресс-службе Министерства экономики рассказали, что украинцы смогут воспользоваться программой єПідтримка, по которой получают "1000 грн за вакцинацию", в течение почти всего 2022 года. Завершится она 18 декабря.

  • Профессор из Уэльса Райна Макинтайр дала советы по правильному использованию защитных масок при пандемии. Так, между ношением их можно хранить в пакете, доставать исключительно за петли, а выбрасывать только в урну.

COVID-карта Украины на 1 февраля
Главное на 1 февраля:

  • Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко отметил, что вакцинация бустерной дозой повышает уровень защиты от коронавируса до 80%, в том числе от штамма Омикрон. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

  • Министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс, которая на этой неделе должна была посетить Украину, заболела COVID-19. Об этом она сообщила в своем Twitter.

  • Также положительный тест на коронавирус получил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В Twitter он написал, что чувствует себя хорошо и пока будет работать отдаленно.

  • Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) 31 января полностью одобрило вакцину для прививок против коронавируса, которую разработала местная компания Moderna. Как пишет The Associated Press, разрешение на экстренное использование препарат получил еще в прошлом году.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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