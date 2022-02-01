В мире прибавилось свыше 2 млн заражений и 7,6 тыс. жертв COVID-19. Хроника на 1 февраля

Коронавирус в Украине и мире уже поразил почти 378 млн людей, только накануне в разных уголках планеты было подтверждено свыше 2 млн случаев заражения. Жертвами COVID-19 стали уже 5,69 млн человек (+7617 за сутки).

Пятерку стран-лидеров по приросту инфицирований возглавили США – почти 274,3 тыс. Далее следуют Индия – 164,3 тыс., Россия – 124 тыс., Германия – 119,7 тыс. и Бразилия – 102,6 тыс. Больше всего смертей зафиксировали в Индии – 1218, а выздоровлений во Франции – 368 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине подтверждено уже 4 064 495 заражений , в частности 100 203 смерти и 3 622 745 выздоровлений. Еще около 341,5 тысячи жителей до сих пор болеют.

В пресс-службе Министерства экономики рассказали, что украинцы смогут воспользоваться программой єПідтримка, по которой получают "1000 грн за вакцинацию" , в течение почти всего 2022 года. Завершится она 18 декабря .

Профессор из Уэльса Райна Макинтайр дала советы по правильному использованию защитных масок при пандемии. Так, между ношением их можно хранить в пакете, доставать исключительно за петли, а выбрасывать только в урну.

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко отметил, что вакцинация бустерной дозой повышает уровень защиты от коронавируса до 80%, в том числе от штамма Омикрон. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс , которая на этой неделе должна была посетить Украину, заболела COVID-19 . Об этом она сообщила в своем Twitter.

Также положительный тест на коронавирус получил премьер-министр Канады Джастин Трюдо . В Twitter он написал, что чувствует себя хорошо и пока будет работать отдаленно.

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) 31 января полностью одобрило вакцину для прививок против коронавируса, которую разработала местная компания Moderna. Как пишет The Associated Press, разрешение на экстренное использование препарат получил еще в прошлом году.