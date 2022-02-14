В мире уже свыше 412 млн случаев COVID-19: какие страны в лидерах. Хроника на 14 февраля
За прошедшие сутки в мире диагностировали 1,48 млн инфицирований коронавирусом, больше всего заболело жителей РФ и Германии. Вирус унес жизни еще 5,4 тыс. человек, в то же время 1,85 млн вылечились от недуга.
По состоянию на 14 февраля общее количество случаев COVID-19 на планете превысило 412 млн. Полный курс вакцинации прошли 4,244 млрд людей, что составляет 53,9% от всего населения.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
в Украине подтверждено 4 525 700 случаев заражения, из них 102 808 смертей и 3 779 057 выздоровлений. Соответственно, еще около 644 тыс. человек продолжают болеть.
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Больше всего случаев COVID-19 за прошлые сутки обнаружили в России – 197,9 тыс., Германии – 108,2 тыс., Франции – 86,5 тыс., Турции – 73,7 тыс. и Японии – 67,5 тыс. Самый высокий прирост выздоровлений зафиксирован в Бразилии – 215,2 тыс. на фоне 57,2 тыс. заражений в сутки.
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