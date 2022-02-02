В Норвегии решили отменить большинство COVID-ограничений: какая ситуация с заболеваемостью в стране

Власти Норвегии решили отменить большую часть коронавирусных ограничений. По их прогнозам, продолжающийся всплеск случаев заболевания COVID-19 вряд ли поставит под угрозу службы здравоохранения страны.

Как пишет The Local, об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. По его словам, ослабить ограничения позволяет высокий уровень вакцинации и более мягкий штамм Омикрон.

"Сегодня мы, наконец, достигли точки, когда мы можем отменить многие противоинфекционные меры, с которыми мы жили этой зимой", – сказал Гар Стере.

Норвежским ресторанам снова будет разрешено продавать алкоголь после 11 часов вечера, работа из дома больше не будет обязательной, а текущее ограничение на собрания в частном порядке не более 10 человек будет снято.

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Парки развлечений, игровые залы и аналогичные аттракционы могут вновь открыться, но с соблюдением мер по борьбе с инфекцией (таких как регулярная уборка и дезинфекция). Кинотеатры, театры, церкви и другие места, где используются фиксированные сидячие места для гостей, теперь могут использовать свою полную вместимость, а требования по расстоянию для сидячих мест отменены.

Рекомендация для школ и детских садов работать на желтом уровне, что означает сокращение размеров классов и социальное дистанцирование, также отменена. Университетам и учреждениям дополнительного образования рекомендуется, чтобы все учащиеся снова физически присутствовали на занятиях без социального дистанцирования.

Срок самоизоляции после положительного теста на COVID-19 будет сокращен до четырех дней.

Премьер не исключил, что ограничения могут быть снова введены в будущем.

С начала пандемии в Норвегии было зафиксировано 804 286 случаев коронавируса, из них 1440 закончились летальным исходом. За 31 января обнаружили 23 237 новых случаев и ни одной смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцины от коронавируса, которые сейчас применяются в мире, эффективны и в случае со штаммом Омикрон. Среди привитых процент тех, кто был госпитализирован, минимален.