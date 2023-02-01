В США вакцинацию от COVID-19 могут сделать ежегодной: что известно и введут ли такие же правила в других странах

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендовало сделать вакцинацию от COVID-19 ежегодной. Вакцинироваться в США можно будет сразу обновленным препаратом, вне зависимости от того, какой ранее был введен человеку.

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Стоит отметить, что решение о ежегодной вакцинации от COVID-19 пока не окончательно. Об этом стало известно по результатам заседания Консультативного комитета FDA по вакцинам и родственным биологическим продуктам от 26 января 2023 года.

На сегодняшний день эксперты не решили все вопросы относительно ежегодной вакцинации от коронавируса. В частности, открытым остается вопрос, когда именно уместно проводить ежегодную кампанию. Также новые рекомендации формально пока не вступили в силу – решение поддержал лишь экспертный совет по вакцинам FDA.

В то же время аналитики предполагают, что решение о ежегодной вакцинации, вероятно, будет одобрено в США. Более того, после принятия такого решения другие страны мира могут последовать этому примеру и также ввести ежегодную вакцинацию от COVID-19.

Решение экспертного совета по вакцинам FDA о переходе от индивидуального на календарный режим вакцинации уже называют новым этапом в борьбе с пандемией.

Примечательно, что в принятии такого решения экспертный совет отталкивался от опыта вакцинации от гриппа. Несмотря на угасающие темпы распространения COVID-19, число смертей от коронавируса в США все еще в несколько раз превышает число смертей от гриппа и составляет 3000-4000 случаев в неделю. Однако бустерная вакцина в разы снижает риск умереть или попасть в больницу.

В своем отчете эксперты FDA заявили, что такие усилия по вакцинации было бы полезнее всего скоординировать по всему миру, чтобы искоренять проблему COVID-19 в глобальном плане.

Напомним, в Украине зафиксирован первый случай заражения новым вариантом COVID-19 "Кракен". Вирус обнаружили в Сумской области у человека, не прошедшего курс вакцинации против коронавируса.

Ранее профессор Алла Волоха рассказала, что в Украину пришел опасный штамм вируса гриппа. Он вызывает крайне тяжелые осложнения органов и систем и даже может угрожать жизни.

К слову, детский инфекционист и глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий подчеркнул, что масочный режим в Украине никто не отменял. Средства индивидуальной защиты сейчас актуальны как из-за коронавируса, так и из-за гриппа.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый подвид COVID-19 "Кракен" передается быстрее, чем другие варианты коронавируса. Однако нет данных о том, что он переносится тяжелее или связан с более высоким риском смерти.

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