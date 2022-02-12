Донской: Украина выходит на пик COVID-заболеваемости, пенсионеры по-прежнему в опасности. Интервью

Волна коронавируса в Украине может достичь пика в период 17-20 февраля, а затем пойдет на спад. Тем не менее, реальная суточная статистика заболеваемости может в разы превышать официальные показатели.

Большинство карантинных ограничений могут быть отменены в Украине в конце февраля или же в начале марта. В то же время опасность тяжелых осложнений коронавирусной болезни и смерти по-прежнему наибольшая у групп риска, в частности, пенсионеров, которые не сделали ни одной прививки. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал врач-иммунолог Борис Донской.

– Мы видим в Украине небывалый рост заболеваемости коронавирусом, ежедневно устанавливается новый "рекорд". Скоро ли эта волна выйдет на пик?

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– Мы можем посмотреть динамику стран, которые уже давно прошли пик и понять, что неделю, максимум полторы может быть рост. Дальше пойдет снижение. Волна себя исчерпает.

– Сколько новых случаев заболевания может фиксироваться на пике?

– Настоящие цифры в несколько раз выше. Сколько рыбы в пруду? Если вы один раз закинули удочку и поймали одну, то вы утверждаете о наличии одной, но вы, вероятно, подозреваете, что там есть еще. Все эти цифры имеют совершенно условное отношение к жизни.

Британцы делают более миллиона тестов в день. Они взяли отдельно несколько городских районов, несколько сельских районов и всех там проверили. Выяснилось, что у них было трехкратное недообнаружение коронавируса.

Соответственно, у нас может быть гораздо большая цифра. Недообнаружение, возможно, десятикратное.

– Дело в уровне тестирования?

– Дело в том, что большинство украинцев уже не идет тестироваться, а покупает быстрые тесты. Родственники больных, имеющих такие же симптомы, априори понимают, что болеют тем же COVID-19 и не видят смысла делать тест. Вы можете спросить людей, которые переболели – сколько их родных с теми же симптомами не делали тест.

Поэтому раз в пять точно ситуация хуже. Но даже этот множитель условен.

– Вы знаете, что в некоторых странах отменяют карантинные ограничения, несмотря на достаточно высокий уровень заболеваемости. Они объясняют это тем, что штамм Омикрон очень быстро распространяется, его просто невозможно сдержать, следовательно, нет необходимости вводить ограничения. Должна ли Украина идти таким же путем?

– Она пойдет по такому пути, но, как всегда, с люфтом опоздания на месяц или, по меньшей мере, на 2-3 недели. Пока наша бюрократия увидит, что сделали британцы, пока подпишутся все бумаги… То, что сейчас очевидно для всех, станет приказом Минздрава через 3-4 недели.

– У нас отменят карантинные ограничения?

– Да. Мы идем в таком же тренде. Единственный момент, на что нужно обращать внимание – это заполненность реанимаций. Если эта заполненность начнет достигать неприятного уровня, возможно ограничение на обучение, карантины в школах – так же, как с гриппом.

Ведь слово "карантин" не пришло к нам в эти годы. Почти каждый год были карантины по гриппу. Когда больных гриппом было многовато, детей отправляли на две недели из школы, и сразу рост шел немного меньший.

Так и здесь. Надо следить за койками в реанимациях и в отделениях, а не за этими абстрактными цифрами, которые ни о чем не говорят. Будет половина коек свободных – можно спокойно дальше жить в обычном режиме.

– Последний вопрос – о бустерной дозе вакцины. Как она повлияет на нынешнюю ситуацию с заболеваемостью?

– Волна инфицирования не пойдет на убыль. Давайте представим совершенно безумную картину, которой не будет – что подавляющее большинство пожилых людей сделало этот бустер. Они на самом деле и первую, и вторую дозу не сделали, но представим.

Если бы они сделали, то действительно мы могли бы надеяться даже не на двукратное снижение тяжелых случаев в целом в популяции и смело быть спокойными, что реанимации у нас не будут переполнены. Но подавляющее большинство пожилых людей не сделало ни первой, ни второй дозы прививки.

А бустер для молодых и здоровых? Он тоже в принципе имеет положительный результат, но такой незначительный! Эти люди и так, получив две прививки, уже фактически не будут иметь тяжелых последствий. Заболеть? Да, запросто. Даже с температурой, даже с течением средней тяжести. Но они в реанимацию не попадут и не умрут.

Поэтому для них мы не увидим особой разницы – был у них бустер или нет. А вот для пенсионеров мы бы увидели. Но, к сожалению, мы не увидим это по другой причине – потому что они не прививают вообще.

– Прежде всего, бустерная доза была предназначена для людей из групп риска?

– Да. Там мы видим разницу. Даже двухкратно вакцинированный пенсионер 75 лет имеет 0,5% вероятности тяжелого течения. А если он трижды вакцинирован, то эти полпроцента превращаются в 0,2%. В условиях больших стран это сотни спасенных жизней. Это имеет смысл.