В Украине больничный можно будет получить без визита к врачу: что нужно знать

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что пациенты с симптомами гриппа, ОРВИ или коронавирусной инфекции смогут открыть электронный больничный дистанционно. Визит к врачу для этого не потребуется.

Соответствующий приказ №233 "Об особенностях формирования медицинских выводов в отдельных случаях" уже прошел государственную регистрацию. Об этом Ляшко рассказал в среду, 9 февраля, на брифинге.

По его словам, такая инициатива Министерства поможет уменьшить нагрузку на врачей, на которых сейчас свалилась колоссальная нагрузка, в частности, из-за всплеска высококонтагиозного штамма Омикрон.

Если у вас появились симптомы COVID-19, гриппа или ОРВИ, нужно позвонить своему врачу и получить от него рекомендации по лечению.

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После консультации доктор может сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности. Такой больничный будет действовать до 5 дней.

Если же за это время пациент не выздоровеет, ему нужно будет прийти к врачу для осмотра и продления срока больничного.

Ляшко подчеркнул, что такая система значительно разгрузит врача и позволит другим пациентам избежать лишних контактов.

Напомним, о том, что Министерство здравоохранения решило вернуть дистанционное получение электронных больничных, стало известно в четверг, 3 февраля.

Поэтапное использование электронных больничных в Украине началось 1 июня прошлого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минсоцполитики разработали законопроект, которым предлагается кардинально снизить размер "больничных" для украинцев и штрафовать врачей за поддельные медицинские выводы.

Больничные, декретные и другие соцвыплаты в Украине будут подлежать проверке Фондом соцстраха. Министерство финансов подготовило Методику верификации государственных выплат, производимых за счет средств Фонда социального страхования Украины.