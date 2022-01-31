В Украине две области в "красной" зоне, 16 – в "оранжевой": данные на 31 января

Марина Лисничук
Коронавирус
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В Украине две области в 'красной' зоне, 16 – в 'оранжевой': данные на 31 января

По состоянию на понедельник, 31 января, в "желтой" карантинной зоне остались только столица Украины Киев и шесть областей. Еще две находятся в "красной", а остальные 16 – в переходной "оранжевой".

При этом и в последних наблюдается ухудшение эпидемических показателей, из-за чего часть регионов могут расширить "красную" зону. Об этом свидетельствует информация на сайте Минздрава.

Так, ныне "красными" являются Ивано-Франковская и Ривненская области. Там фиксируют высокие коэффициенты обнаружения случаев инфицирования COVID-19 и уровень госпитализаций.

Процент занятых коек в больницах в регионах Украины
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Вместе с тем эти показатели также превышают норму во многих "оранжевых" регионах – на Винниччине, Житомирщине, Закарпатье, Сумщине и Хмельнитчине.

Карантинные зоны в Украине

Особенно высокий коэффициент выявления случаев заражения за сутки 30 января в Житомирской области – 43,2%, а также в Сумской – 38,7% (при норме не более 20%).

Уровень госпитализаций значительно превышает норму (60 на 100 тыс. населения) в "оранжевых" Черниговской области – 87,4, Винницкой – 78,2 и Хмельницкой – 74,2.

Области, которые входят в "оранжевую" зону: Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Луганская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Черновицкая.

Регионы, входящие в "желтую" зону: Киев и Киевская область, Днепропетровщина, Кировоградщина, Харьковщина, Полтавщина, Херсонщина.

Регионы по уровню эпидопасности из-за распространения COVID-19

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки в Украине обнаружили более 22 тыс. новых заражений COVID-19, больше всего из них зафиксировано во Львовской, Хмельницкой и Житомирской областях. Также подтверждено 78 смертей от последствий болезни.

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