В Украине могут ослабить карантин, введенный из-за COVID-19: Шмыгаль раскрыл подробности

С 1 апреля в Украине могут ослабить карантинные ограничение, введенные для сдерживания распространения коронавируса. Соответствующее поручение премьер-министр Денис Шмыгаль дал Министерству здравоохранения.

Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщила пресс-служба Кабинета министров. В частности, Минздрав должен проанализировать нынешние карантинные ограничения в "оранжевых" и "зеленых" зонах, учитывая эпидемическую ситуацию и рекомендации стран Европейского Союза.

"Ряд европейских стран уже ослабляет карантинные меры для туристических поездок. В марте, по прогнозам, мы выйдем на стабилизацию эпидемической ситуации. Поэтому должны сейчас наработать новые решения на весенне-летний период", – отметил Шмыгаль.

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В то же время, по данным Минздрава, за последние четыре недели количество новых случаев COVID-19 впервые составило менее 200 тысяч в неделю. Также уменьшилось количество госпитализаций и загруженность коек, отведенных для больных COVID-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что впервые за шесть недель количество выписанных пациентов с коронавирусом превысило количество госпитализированных.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки унес жизни 127 человек, осложнения от недуга привели к госпитализации 1886 больных. Также было подтверждено 13 562 новых заражения, в то же время 13 904 человека COVID-19 преодолели.

Ранее в Украине впервые зафиксированы новые формы штамма Омикрон BA.2, который получил новую симптоматику. Пока случаи его выявления среди пациентов единичные и свойственны людям, которые вернулись из-за границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, пандемия COVID-19 всколыхнула размеренный уклад жизни всего мира и заставила приспосабливаться к новым условиям. Несмотря на необходимость овладения удаленными формами работы, обучения и социальную дистанцию, люди стали более добросовестно относиться к сигналам организма, повышать его защитные силы и выбирать профилактику заболеваний вместо их лечения. Однако многочисленные мутации вируса и его быстрое распространение не всегда позволяют избежать болезни.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что многие страны еще не достигли пика заболеваемости высококонтагиозным штаммом коронавируса Омикрон. Поэтому меры, введенные для сдерживания его распространения, следует ослаблять постепенно.