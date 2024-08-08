В Украине от нового штамма COVID-19 FLiRT скончался человек: что известно

В Ивано-Франковской области умерла 80-летняя женщина, которая болела новым штаммом COVID-19 FLiRT. Она имела и сопутствующие заболевания, но основным диагнозом была коронавирусная болезнь.

Об этом сообщил генеральный директор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Руслан Савчук в комментарии изданию "Суспільне" в среду, 7 августа. По его словам, лабораторно было подтверждено, что в организме пациентки находился субвариант FLiRT классического штамма Omicron.

"Женщина имела также сопутствующие заболевания – сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца. Основным диагнозом была коронавирусная болезнь, поскольку она имела все симптомы и это было клинически и лабораторно подтверждено на днях", – рассказал Савчук.

По его словам, женщину госпитализировали с высокой температурой в тяжелом состоянии, ее лечили и состояние пациентки стабилизировалось. После лечения ее перевели в терапевтическое отделение и через несколько дней она скончалась. Это произошло 11 июля.

"Со времени госпитализации до момента, когда ей стало хуже и пациентка умерла, прошло 20 дней. Медики оказывали всю возможную помощь, но COVID-19 забрал ее жизнь", – сказал Савчук.

Он уточнил, что в Ивано-Франковской области субвариант FLiRT подтвердили только у умершей пенсионерки. Однако коронавирусная болезнь активно циркулирует.

"В понедельник, 5 августа, у нас было 20 новых подтвержденных случаев COVID-19, а сегодня за день – диагностированы в лаборатории 63 случая. Если сравнить между июнем и июлем, то мы имеем увеличение количества больных на 11%", – сказал Савчук.

Что известно о субварианте FLiRT

В Минздраве рассказали, что о распространении нового субварианта FLiRT в мире заявили в декабре 2023 года. Больше всего случаев обнаружили в Австралии. Летом 2024 года центры по контролю и профилактике заболеваний США отметили, что этот вариант обнаружили более чем в 28% случаев COVID-19 в Штатах.

Новый штамм происходит от варианта Omicron. FLiRT скорее поражает ослабленный иммунитет, а заболеть могут даже вакцинированные, однако приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риск осложнений во время болезни.

У каждого субварианта есть определенные особенности, но общие симптомы в начале заболеваемости такие же, как и при других вариантах COVID-19: насморк, повышенная температура, кашель, головные боли, усталость, боли в мышцах или теле.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве зафиксировали всплеск заболеваемости COVID-19. Если в июне заболело 199 человек, то в июле с 1 по 21 число включительно уже 453 человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!