В Украину доставили партию препарата 'Молнупиравир', который будут использовать для лечения COVID-19

В Украину прибыла партия "Молнупиравира" – препарата от американской фармацевтической компании Merck Sharp & Dohme, применяемого для лечения коронавируса. В нашу страну доставили 60 тысяч курсов лекарственного средства.

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил на своей странице в Facebook. Он отметил, что это лекарство поможет спасать COVID-пациентов из групп риска.

Министерство здравоохранения уже в ближайшее время распределит "Молнупиравир" по регионам страны.

"Молнупиравир" – это противовирусный препарат прямого действия, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, чем предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни", – пояснил министр.

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Ляшко написал, что контракты на поставку этого препарата Украина начала заключать в ноябре прошлого года, во время подготовки к очередной волне COVID-19. К апрелю в Украину поступит еще 240 тысяч курсов этого лекарства.

Добавим, что "Молнупиравир" уже зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах. Препарат выпускают в форме таблеток, поэтому его удобно употреблять, а также просто хранить.

Что известно об эффективности препарата, читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Молнупиравир" зарегистрировали в Украине для экстренного применения против коронавируса. Отмечается, что его используют для лечения COVID-19, прежде всего, среди групп риска.