В Украину поставили новую партию "Ремдесивир" для лечения больных COVID-19: кто его получит

В Украину прибыло более 40 тысяч флаконов "Ремдесивира", приобретенного за счет госбюджета. Его будут использовать в стационарном лечении пациентов с COVID-19, входящих в группы риска.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Указывается, что флаконы дозированы по 100 мг. Это уже вторая поставка препарата в нашу страну.

Еще в конце прошлого года таких флаконов было закуплено более 60 тысяч. 20 тысяч, прибывших накануне, в январе, уже развезены в регионы.

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Напомним: еще в 2020 году в США заявили об эффективности препарата "Ремдессивир". В частности, отмечалось, что зараженные люди поправлялись в течение десяти дней после начала употребления средства.

Кроме того, 26 января в Украине для экстренного применения зарегистрировали препарат против COVID-19 "Молнупиравир". В первую очередь его используют для лечения пациентов, входящих в группу риска.

В Минздраве заявили, что препарат пока не будут продавать в аптеках. Получить его можно только по назначению врача. В то же время тем, кому "Молнупиравир" будет необходим, будут раздавать его бесплатно. Всего по регионам страны распределили 60 тысяч курсов препарата.

Как сообщал OBOZREVATEL:

во Франции решили отказаться от закупки таблеток от коронавируса "Молнупиравир", разработанных компанией Merck. По словам министра здравоохранения Оливье Верана, причиной стала их низкая эффективность;

ведущая врач-инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская считает, что препарат для лечения коронавируса "Молнупиравир", который будет закупать Украина, может иметь эффективность на уровне подобных противовирусных препаратов украинского производства. Однако его закупка оправдана.