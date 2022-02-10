В Украину поставили новую партию "Ремдесивир" для лечения больных COVID-19: кто его получит
В Украину прибыло более 40 тысяч флаконов "Ремдесивира", приобретенного за счет госбюджета. Его будут использовать в стационарном лечении пациентов с COVID-19, входящих в группы риска.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Указывается, что флаконы дозированы по 100 мг. Это уже вторая поставка препарата в нашу страну.
Еще в конце прошлого года таких флаконов было закуплено более 60 тысяч. 20 тысяч, прибывших накануне, в январе, уже развезены в регионы.
Напомним: еще в 2020 году в США заявили об эффективности препарата "Ремдессивир". В частности, отмечалось, что зараженные люди поправлялись в течение десяти дней после начала употребления средства.
Кроме того, 26 января в Украине для экстренного применения зарегистрировали препарат против COVID-19 "Молнупиравир". В первую очередь его используют для лечения пациентов, входящих в группу риска.
В Минздраве заявили, что препарат пока не будут продавать в аптеках. Получить его можно только по назначению врача. В то же время тем, кому "Молнупиравир" будет необходим, будут раздавать его бесплатно. Всего по регионам страны распределили 60 тысяч курсов препарата.
Как сообщал OBOZREVATEL:
во Франции решили отказаться от закупки таблеток от коронавируса "Молнупиравир", разработанных компанией Merck. По словам министра здравоохранения Оливье Верана, причиной стала их низкая эффективность;
ведущая врач-инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская считает, что препарат для лечения коронавируса "Молнупиравир", который будет закупать Украина, может иметь эффективность на уровне подобных противовирусных препаратов украинского производства. Однако его закупка оправдана.
Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.