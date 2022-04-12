Вирус 'родом из США' и паника из-за Омикрона: что на самом деле происходит в закрытом на карантин Шанхае

В Китае на карантин из-за коронавируса на неограниченный срок закрыли самый большой город Шанхай, где проживает около 30 миллионов человек. В стране с начала пандемии ввели максимально жесткие меры, чтобы остановить распространение COVID-19, а сейчас там действует политика "нулевой толерантности".

Местные жители ожидали, что после завершения Олимпиады-2022 правила изменят, однако этого не произошло. Об этом в Facebook рассказала украинка Екатерина Качан, специалист по выводу брендов на китайский рынок.

Люди возмущены тем, что даже в случае с Омикроном, который большинство пациентов переносит бессимптомно, им приходится неделями сидеть на карантине, не выходя из дома или из другого места, где их застала болезнь.

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Многие в Шанхае были к этому не готовы, даже ввиду того, что перед тем на карантин закрыли еще один крупный город – Шэньчжэнь.

"Все просто устали за 2 года от жестоких карантинных ограничений и неоправданной надежды об отмене политики после Олимпиады. По словам моих знакомых и коллег, проживающих в Шанхае, никто до последнего не верил, что власти примут решение закрыть весь город (как и мы до последнего не верили в войну). Поэтому шанхайцы не были готовы к этому как минимум запасом продуктов и лекарств", – пишет Екатерина Качан.

Шанхайцы возмущены из-за слишком жестких правил карантина. Например, только недавно детей перестали отлучать от родителей, если у ребенка положительный тест, а у взрослых – нет. Теперь несовершеннолетние могут оставаться с одним из родителей или опекунов.

Были и трагические случаи из-за запрета выходить на улицы: мужчина с диабетом из-за нехватки лекарств. Власти Китая при этом доставляют только еду – сухпайки, с питьевой водой в Шанхае проблемы, поэтому люди набирают ее из крана и кипятят.

"На улицах безлюдного Шанхая есть только люди в белых униформах (медики) и курьеры сервисов доставки, спрос на которых настолько вырос, что мой знакомый, например, просыпается в 7, чтобы успеть раньше сделать заказ", – такая ситуация сейчас в закрытом городе.

В то же время, китайские СМИ пытаются обвинить в появлении коронавируса Америку и "биолаборатории в Украине, где разработали вирус". Там также нагнетают панику из-за ситуации в Шанхае. Иностранные СМИ китайцы упрекают в том, что они недооценивают риски, связанные со штаммом Омикрон. При этом в Китае публикуют немало новостей о "загнивающем Западе", который не может справиться с вирусом, и якобы из-за него все вокруг болеют.

"А еще интересно, что о влиянии санкций на мировую экономику сотни статей за март, а вот о влиянии остановленных предприятий в Шенчьжене и Шанхае лишь немного…Вот такая китайская политика и правда", – отметила Качан.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Олимпийских игр власти Китая провозгласили политику "нулевой толерантности" к коронавирусу. На фоне локальных вспышек COVID-19 закрывали на карантин районы и целые города. Подробнее читайте по ссылке.