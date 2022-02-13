Статистика в десять раз занижена: врач сказал, когда в Украине будет пик заболеваемости коронавирусом

Реальное количество больных коронавирусом в Украине может превышать официальный показатель в десять раз. Пик текущей волны ожидается 17-20 февраля, далее заболеваемость пойдет на спад.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал врач-иммунолог Борис Донской. По его словам, к такому выводу он пришел, опираясь на опыт стран, уже переживших волну Омикрона.

"Мы можем посмотреть динамику стран, уже давно прошедших пик и понять, что неделя, максимум полторы может быть рост. Дальше пойдет снижение. Волна себя исчерпает", – заверил врач.

В то же время он подчеркнул, что официальная статистика заболеваемости в Украине не имеет с реальностью ничего общего.

"Сколько рыбы в пруду? Если вы один раз закинули удочку и поймали одну, то вы утверждаете о наличии одной, но вы, видимо, подозреваете, что там есть еще. Все эти цифры имеют абсолютно условное отношение к жизни", – подчеркнул он.

Как пояснил медик, уровень выявления больных COVID-19 крайне низок. В большой степени это связано с тем, что большинство украинцев не идут делать ПЦР-тест, а покупают быстрые тесты. В то же время родственники больных, которые наблюдают у себя подобные симптомы, вообще не делают никаких тестов, поскольку считают, что смысла в них нет.

Таким образом, огромное количество заболевших не попадает в официальную статистику. Донской предположил, что недовыявление может быть десятикратным.

Как писал OBOZREVATEL, в ближайшее время в Германии ожидают пик волны коронавируса. В Польше заявили о приближении окончания пандемии COVID-19.