Воздействие пандемии COVID-19 будет ощущаться еще десятилетиями – ВОЗ

Последствия пандемии коронавирусной болезни COVID-19 будут ощущаться во всем мире еще десятилетиями. Чтобы сократить этот процесс, нужно как можно скорее вакцинировать большее количество людей.

Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в понедельник, 7 февраля, во время подписания Меморандума о взаимопонимании между ВОЗ и Содружеством наций. Трансляция велась на Twitter-странице организации (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Глава ВОЗ пояснил, что особенное воздействие COVID-19 будет оказывать на людей из наиболее уязвимых групп, и чем дольше будет длиться пандемия, тем сильнее будут эти последствия.

"Вот почему так важно, чтобы страны теснее работали вместе, чтобы присоденится к плану вакцинации 70% их населения к середине этого года, укрепить устойчивость систем здравоохранения и работать над всеобъемлющим восстановлением экономики", – отметил Гебрейесус.

Он также отметил, что разрушительные последствия пандемии выходят далеко за рамки самой болезни.

"Она усугубила экономическое, социальное неравенство и неравенство в отношении здоровья во всем мире, в странах любого размера и уровня дохода", – сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что только 42% населения стран Содружества получили полный курс вакцинации, и между странами существует большое неравенство. Преодоление этого разрыва является неотложным приоритетом для ВОЗ, добавил руководитель организации.

Отметим, что Содружество наций – добровольное межгосударственное объединение 54 суверенных государств, в которое входят Британия и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты.

Напомним: в конце 2021-го в ВОЗ делились оптимистическим прогнозом по пандемии COVID-19. Как сказал Гебрейесус, 2022 год может стать концом пандемии, несмотря на распространение более заразного штамма Омикрон. Со своей стороны ведущий ученый ВОЗ Сумия Сваминатан подчеркнула, что главным инструментом в борьбе с новым штаммом являются дополнительные прививки.

Позже в ВОЗ отметили, что пандемии COVID-19 еще не конец и в дальнейшем не исключено, что в мире появятся новые штаммы этого вируса. Глава организации напомнил, что Омикрон приводит к госпитализации и смерти – даже менее тяжелые больные наполняют медучреждения. "С его невероятным глобальным ростом могут появиться и новые варианты, поэтому отслеживание и оценка остаются критически важными. Пандемия отнюдь не завершена", – подчеркнул глава ВОЗ.

