Загадочная болезнь, которая бушевала в ХІХ веке в России, могла быть коронавирусом: мнения разделились

Загадочная респираторная болезнь, которая возникла в России (на тот момент Российской империи) в 1889 году и распространилась по всему миру, вызвав как минимум три волны заражения и убив миллиона человек, могла быть разновидностью коронавируса. Некоторые ученые допустили, что у "русского гриппа" есть похожие черты с современным SARS-CoV-2.

Об этом идет речь в материале The New York Times . Отмечается, что у нынешней болезни, которая сенсационно быстро распространилась по миру, и той, что возникла в России 130 лет назад, есть много общего.

В первую очередь – большая смертность зараженных, которая фиксировалась медиками тогда и сейчас.

Сообщается, что во время пандемии так называемого "русского гриппа" не работали школы, были закрыты фабрики, заводы. Люди сидели дома на карантине. Они якобы часто теряли чувство вкуса и обоняния, а у некоторых длительные симптомы сохранялись в течение нескольких месяцев. Кроме того, "русский грипп" представлял смертельную опасность именно для пожилой группы населения.

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Некоторые эксперты допустили, что в России много лет назад мог вспыхнуть коронавирус, подобный нынешнему. Другие же отметили, что доказательств данной теории слишком мало и следует продолжить изучение.

"Хотя эти черты пандемии "русского гриппа" напоминают COVID-19, идея о том, что "русский грипп" мог быть вызван коронавирусом, остается спекулятивной", – сказал Питер Палезе, исследователь гриппа и профессор медицины в Медицинской школе Икана в Маунт-Синай в Нью-Йорке (США).

В свою очередь, доктор Джеффри Таубенбергер, руководитель отдела вирусного патогенеза и эволюции в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний США, и Джон Оксфорд, почетный профессор вирусологии Лондонского университета королевы Марии (Великобритания), заявили, что ищут такие доказательства.

Так, они принялись изучать образцы человеческой легочной ткани, сохранившихся до пандемии гриппа 1918 года, в поисках остатков вирусов гриппа и коронавирусов. Среди этих тканей они надеются обнаружить вирус "русского гриппа".

Известно, что подобными поисками заняты и доктор Скотт Подольский, профессор глобального здравоохранения и социальной медицины Гарвардской медицинской школы, и Доминик У. Холл, куратор Анатомического музея Уоррена в Гарварде.

"Если в этих легких обнаружится генетический материал вируса "русского гриппа", это поможет понять то, как закончилась предыдущая пандемия, поскольку с новостей того периода мало что можно выяснить о ходе болезни", – сказано в статье.

Ученые допускают, что если пандемия конца 19-го века была вызвана коронавирусом, этот вирус все еще может циркулировать, как один из четырех коронавирусов, вызывающих обычную простуду, а не тяжелое заболевание.

Кроме того, симптомы "русского гриппа" уже не раз называли похожими на признаки коронавируса. Об этом идет речь в исследовании, опубликованном в журнале Society for applied microbiology в июле 2021 года.

Так, больные "русским гриппом" часто испытывали головную и глазную боль, ноющие боли в теле, высокую температуру, сухой кашель, тошноту, боль в горле и насморк, сыпь и диарею. Часто также встречались неврологические симптомы.

Про "русский грипп" (его еще называли "азиатским") известно, что впервые его зафиксировали в Бухаре (Узбекистан) в мае 1889-го, затем по Транскаспийской железной дороге инфекция попала в Самарканд, затем в Томск, а к ноябрю добралась до Санкт-Петербурга и Москвы.

К декабрю грипп распространился по всей Европе и дошел до Америки. После того как инфекцией были охвачены Япония, Австралия и Новая Зеландия, пандемия в мае дошла до Китая и вернулась к своей исходной точке в Центральной Азии.

Количество подтвержденных случаев – 300-900 миллионов. У больных часто наблюдалась пневмония. Закончилась пандемия в 1890 году и стала последней эпидемией ХІХ века.

Теория о том, что "русский грипп" на самом деле мог быть первым коронавирусом возникла еще в 2002 году, когда в Китае была эпидемия тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного вирусом SARS-CoV.

Это семейство РНК-содержащих вирусов включает в себя минимум 43 вида. Они поражают животных и людей. Название "коронавирус" появилось из-за шиповидных отростков, напоминающих корону.

Из всего списка для человека заразны 7 коронавирусов:

HCoV-229E – альфакоронавирус, впервые выявлен в середине 1960-х годов;

HCoV-NL63 – альфакоронавирус, возбудитель был выявлен в Нидерландах в 2004 году;

HCoV-OC43 – бетакоронавирус A, возбудитель выявлен в 1967 году;

HCoV-HKU1 – бетакоронавирус A, возбудитель обнаружен в Гонконге в 2005 году;

SARS-CoV – бетакоронавирус B, возбудитель тяжёлого острого респираторного синдрома, первый случай заболевания которым был зарегистрирован в 2002 году;

MERS-CoV – бетакоронавирус C, возбудитель ближневосточного респираторного синдрома, вспышка которого произошла в 2015 году;

SARS-CoV-2 – бетакоронавирус B, выявлен во второй половине 2019 года, вызвал пандемию COVID-19.

Впервые коронавирус человека выявили в 1965 году при помощи мазка из носа. До эпидемии коронавируса SARS-CoV в 2002 году об этом семействе практически забыли. Но по настоящему "мировую славу" коронавирус получил в 2019 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, COVID-19 добрался до одной из последних территорий мира, где до сих пор его не фиксировали – Островов Кука в Тихом океане.