Защищает ли витамин D от тяжелого течения COVID-19: исследователи дали ответ

Израильские исследователи из Университета Бар-Илан в Цфате и Медицинского центра Галилеи в Нагарии выяснили, что витамин D может помочь в борьбе с коронавирусом. В рамках исследования ученые изучили истории болезни пациентов за два года до того, как им был поставлен диагноз COVID-19.

Они выяснили, что люди, у которых постоянно наблюдался дефицит витамина D, в 14 раз чаще страдали тяжелыми заболеваниями. Исследование было опубликовано в научном журнале PLOS ONE, пишет Daily Mail.

Отмечается, что вакцинация по-прежнему является самой надежной защитой от вируса, а витамин D может только помочь наряду с прививками.

Исследователи измерили уровень витамина D у 253 взрослых пациентов с COVID-19 с апреля 2020 года по февраль 2021 года. Они проверили пациентов со средним возрастом 63 года по их предыдущим больничным записям.

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Ученые обнаружили, что у людей с дефицитом витамина D вероятность развития тяжелой формы коронавируса значительно выше, чем у пациентов с высоким уровнем этого витамина.

Из 253 пациентов у 52% был дефицит, содержание витамина в крови составляло менее 20 нг/мл, у 14% был недостаточный уровень (от 20 до 30 нг/мл), у 17% был адекватный уровень (от 30 до 40 нг/мл), и 16% имели высокие нормальные уровни (более 40 нг/мл).

Более четверти (25,6%) пациентов с дефицитом умерли от вируса по сравнению с 2,3% в группе с нормальным высоким уровнем. Дефицит витамина D также был обнаружен у 87% пациентов с тяжелым заболеванием и у 34% пациентов с легким или умеренным заболеванием.

Ученые утверждают, что связь настолько сильна, что они могут предсказать результаты лечения пациентов с COVID только по их возрасту и уровню витамина D.

По их словам, витамин D жизненно важен, чтобы помочь иммунной системе правильно реагировать на вирус. Но они не смогли доказать, что более высокие уровни витамина D были единственным фактором улучшения исходов заболевания у пациентов с коронавирусной болезнью.

Это исследование появилось на фоне множества исследований, предполагающих, что "солнечный витамин", обычно получаемый из солнечного света, может помочь защитить от вируса. Но Министерство здравоохранения Великобритании не сочло его достаточно убедительным.

Напомним, новое исследование бессимптомного течения COVID-19 предполагает, что оно может быть более распространено, чем считалось ранее. Согласно метаанализу, около четырех из десяти случаев коронавируса протекают незаметно для больного.

В этот метаанализ вошли 95 научных исследований, проведенных на трех разных континентах, в том числе 35 в Европе, 32 в Северной Америке и 25 в Азии, с участием почти 30 миллионов человек, прошедших тестирование на коронавирус.

В общей сложности около 40 процентов пациентов с COVID-19 в анализе имели бессимптомные случаи. Для некоторых подгрупп, таких как беременные женщины и путешественники в самолетах и круизах, этот показатель составил около 50 процентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, две трети пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в штамме Омикрон ранее уже переболели коронавирусом. Среди них преобладают люди, работающие в социальной сфере – школы, больницы, а также те, кто проживает под одной крышей с большим количеством членов семьи.

Также сообщалось, что новый штамм коронавируса Омикрон гораздо меньше поражает легкие, чем другие известные варианты COVID-19. Об этом свидетельствует сразу несколько исследований, проведенных в разных странах мира.

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