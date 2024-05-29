DASH-диета: ее преимущества и рацион

Высокое кровяное давление или гипертония поражает более миллиарда людей во всем мире, и эта цифра продолжает расти. Здоровое питание имеет решающее значение для пациентов с высоким артериальным давлением.

В частности, диетические подходы к остановке гипертонии (или просто DASH) – это план питания, разработанный для борьбы с высоким кровяным давлением. Мы расскажем вам больше об этом режиме питания.

Что такое диета DASH?

Диета DASH обычно рекомендуется людям, страдающим высоким кровяным давлением. Этот план питания сосредотачивается на включении в рацион все большего количества фруктов, овощей, цельного зерна и нежирного мяса.

Диета стала популярной после того, как исследователи заметили, что гипертония гораздо реже встречается у людей, соблюдающих растительную (вегетарианскую/веганскую) диету. Кроме того, эта диета содержит мало соли, красного мяса, добавленных сахаров и жиров.

Вот как диета DASH может помочь контролировать высокое кровяное давление

Артериальное давление (систолическое/диастолическое) считается нормальным при 120/80. Примечательно, что исследования показывают, что DASH-диета помогает снизить АД как у здоровых людей, так и у пациентов с повышенным АД.

Очевидно, что это связано со значительным уменьшением потребления соли. Однако, обратите внимание, что снижение АД не обязательно означает снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Преимущества диеты DASH для здоровья

Кроме того, что она помогает снизить АД, исследования показывают, что эта диета также может помочь вам похудеть. Кроме того, она может снизить риск развития рака, метаболического синдрома и других проблем со здоровьем, таких как диабет и болезни сердца.

DASH-диета: что можно есть, а чего следует избегать

Соблюдая диету DASH, старайтесь есть больше цельного зерна, фруктов и овощей, а также нежирных или обезжиренных молочных продуктов (молоко, йогурт, творог).

С другой стороны, старайтесь снизить потребление обработанных, жирных, соленых продуктов, красного мяса и алкоголя. Также заметьте, что резкое уменьшение потребления соли может привести к определенным рискам для здоровья. Поэтому не торопитесь.

В дополнение к здоровому питанию, вот еще несколько советов, которые следует придерживаться, чтобы контролировать свое артериальное давление:

Поскольку лишний вес является фактором риска гипертонии, старайтесь поддерживать нормальный вес.

Занимайтесь физическими упражнениями около 30 минут в день.

Уменьшите потребление натрия.

Снизьте уровень стресса.

Ограничит потребление алкоголя и кофеина.

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