Независимо от причины, а это может быть аллергия, вирусная или бактериальная инфекция или какие-то менее распространенные причины, боль в горле (частое проявление фарингита) является неприятным и изнуряющим симптомом. Но существует несколько вещей, которые можно сделать в домашних условиях, чтобы облегчить эту боль из-за влияния воспаления.

ТЕПЛІ АБО ХОЛОДНІ НАПОЇ

Пийте теплі напої, як чай або курячий бульйон. Теплі рідини допомагають розріджувати слиз і очищати горло. Крім того, тепла температура може зменшити кашель, заспокоюючи нервові закінчення слизової задньої частини горла.

Холодні рідини (крижана вода або охолоджений трав'яний чай) також здатні полегшити біль в горлі та запалення. Спробуйте і теплі, і холодні напої, щоб побачити, що краще підходить саме вам.

МЕД

Мед вкриває слизову оболонку горла, заспокоюючи та зменшуючи подразнення. Він має антибактеріальні властивості, а його солодкість може заспокоїти нервові закінчення горла і зменшити кашель. Можна додати мед в гарячий чай або гарячу воду з лимонним соком. Або ж з’їсти ложку меду. Але його не слід давати дітям віком до 1 року, оскільки це підвищує ризик ботулізму у немовлят.

ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ

При відчутті, ніби горло горить, може не бути бажання споживати гарячі страви чи напої. У цьому випадку замість курячого супу з локшиною з'їжте морозиво чи кубики льоду.

ПОЛОСКАННЯ ВОДОЮ З СОДОЮ ЧИ СІЛЛЮ

Розчиніть 1/2 чайної ложки солі або соди в склянці теплої води. Прополощіть горло (але не ковтаючи) цією сумішшю кожні три години. Солона вода допомагає зменшити набряк і біль. Харчова сода також заспокоює горло і сприяє розрідженню слизу.

ПАРА АБО ВОЛОГІСТЬ

Прийміть гарячий душ. Пара розріджує слиз, зволожує та заспокоює горло. Якщо вдома є зволожувач повітря, його використання допоможе запобігти пересиханню горла, особливо при диханні ротом.

БЕЗРЕЦЕПТУРНІ ПРЕПАРАТИ

Аптечні ліки, як парацетамол (ацетамінофен), полегшують біль у горлі, а ібупрофен зменшує запалення. Також він допомагає при болях, що супроводжують вірусні захворювання.

Для боротьби з чужорідними речовинами організм виробляє гістамін. Однак інколи його забагато: це викликає неприємні симптоми, як закладення носа, що погіршує біль у горлі. Антигістамінні препарати допомагають зменшити закладення носа та синдром постназального затікання, запобігаючи подразненню горла.

ЛІКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ГОРЛА

Льодяники та спреї допомагають підтримувати горло зволоженим. Інколи вони також мають легкий знеболювальний ефект. Майте на увазі, що деякі з цих препаратів містять бензокаїн. Вони можуть допомогти при болю, але їх слід використовувати лише чотири рази на день.

ВІДПОЧИНОК

Не варто недооцінювати вплив відпочинку на організм. Але будьте обережні: лежання в горизонтальному положенні може спричинити набряк через збільшення тиску на задню частину горла та посилення застійних явищ. Підніміть ліжко або посидіть, спираючись на спинку стільця, якщо лежання викликає дискомфорт.

ЧОГО ВАРТО УНИКАТИ

Не всі традиційні домашні засоби є достатньо беспечними, корисними та здатні полегшити біль у горлі.

Яблучний оцет. Ймовірно, він має деякі антибактеріальні властивості, але не допоможе при болю в горлі. Потенційно може спричинити опік слизових оболонок.

Ефірні олії. Мають приємний запах і допомагають розслабитися, але не слід вживати ефірні олії. Їх безпека та ефективність не були добре вивчені та клінічно доведені.

Аспірин (ацетилсаліцилова кислота). Не є найкращим засобом для лікування болю в горлі. А його вживання дітьми або підлітками може спричинити рідкісне, але потенційно небезпечне для життя захворювання: синдром Рея.

Куріння. Під час куріння у горло та верхні дихальні шляхи потрапляє ще більше подразників, що збільшує вироблення слизу та уповільнює процес одужання.

Гостра їжа. Капсаїцин дійсно зменшує запалення та біль. Але ризики, пов'язані з вживанням перцю чилі або гострого соусу, значно переважають користь. Це не тільки може посилити печіння та біль, але й збільшити вироблення слизу.

Кислі продукти. Вони подразнюють запалену слизову оболонку. Уникайте томатного соусу, цитрусових, а також кави та газованих напоїв.

Тверді або хрусткі продукти, як чипси. Можуть викликати додаткове подразнення або бути важкими для ковтання.

КОЛИ ЗВЕРНУТИСЯ ДО ЛІКАРЯ

Домашні засоби підходять для лікування легкого болю в горлі. Але найкращий спосіб з'ясувати причину дискомфорту — відвідати лікаря.

Звертайтеся за медичною допомогою, якщо:

є сильний біль у горлі, який не проходить або поширюється на вухо

відчуваєте нудоту, блювоту або біль у животі

маєте проблеми з ковтанням, диханням або відкриванням рота

кашляєте кров'ю або кров є у слині

відчуваєте збільшення лімфатичних вузлів або грудочки на шиї

є білі плями на задній стінці горла або висип, що може бути ознакою стрептококової ангіни або скарлатини

маєте тривалу високу температуру (більше 38,3 С)

втратили голос на декілька днів поспіль