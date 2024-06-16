Деликатный фитнес без нагрузок и травм: все, что нужно знать о пилатесе

Пилатес – система физической подготовки, разработанная в начале XX века немецким тренером Джозефом Пилатесом. Сейчас она практикуется везде, людьми всех возрастов и с разными физическими возможностями.

Пилатес широко популярен в качестве кросс-тренинга, а также настоятельно рекомендуется экспертами в области здравоохранения для общего оздоровления.

Вот более подробная информация об этом комплексе физических упражнений от OBOZ.UA.

Что такое пилатес?

Пилатес – тренировка для всех групп мышц. Она состоит из малоэффективных упражнений и направлена на улучшение общего жизненного тонуса.

Хотя основное внимание в пилатесе уделяется развитию силы корпуса, это не единственная его цель.

Считается, что сила корпуса способствует улучшению функций и устойчивости телодвижений, поскольку выравнивает его общую структуру.

Укрепление корпуса и улучшение осанки

Пилатес укрепляет туловище и обеспечивает поддержку суставов. Кроме того, эти упражнения оказывают положительное влияние на позвоночник, что способствует уменьшению боли в спине и бедрах, а также дисфункции тазового дна.

Этот метод физической подготовки также улучшает осанку и поддерживает органы, защищающие и стабилизирующие тело, особенно спину.

Пилатес спасает от травм

Чрезвычайно слабые или сильные мышцы могут сделать вас уязвимым к различным травмам.

Помогая развивать динамическую силу, занятия пилатесом также способствуют стабилизации суставов и снижают риск травм. Эта система балансирует мышцы так, чтобы они не были слишком напряжены, ни слишком свободны.

Пилатес улучшает гибкость и подвижность

Пилатес разработан так, чтобы контролировать и регулировать движения вашего тела. В основном комбинация упражнений в этой практике делает вас более гибкими и улучшает подвижность.

Еще одним направлением пилатеса является регуляция дыхания для улучшения кардиореспираторной способности. А поскольку эти упражнения считаются легкими, после них вы почувствуете себя энергичным и неутомимым.

Пилатес уменьшает менструальные боли и снимает стресс.

Дисменорея – болезненное менструальное состояние, и эксперты утверждают, что пилатес может значительно снизить эту боль.

Исследование также показало, что пилатес повышает познавательную активность и мотивацию, особенно у студентов.

Упражнения, выполняемые в рамках данной практики, помогают осознать, что необходимо вашему телу, увеличивают его осознанность и регулируют работу нервной системы. Это, в свою очередь, делает вас более стрессоустойчивым и удерживает от приобретения вредных привычек.

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