Деликатный фитнес без нагрузок и травм: все, что нужно знать о пилатесе
Пилатес – система физической подготовки, разработанная в начале XX века немецким тренером Джозефом Пилатесом. Сейчас она практикуется везде, людьми всех возрастов и с разными физическими возможностями.
Пилатес широко популярен в качестве кросс-тренинга, а также настоятельно рекомендуется экспертами в области здравоохранения для общего оздоровления.
Вот более подробная информация об этом комплексе физических упражнений от OBOZ.UA.
Что такое пилатес?
Пилатес – тренировка для всех групп мышц. Она состоит из малоэффективных упражнений и направлена на улучшение общего жизненного тонуса.
Хотя основное внимание в пилатесе уделяется развитию силы корпуса, это не единственная его цель.
Считается, что сила корпуса способствует улучшению функций и устойчивости телодвижений, поскольку выравнивает его общую структуру.
Укрепление корпуса и улучшение осанки
Пилатес укрепляет туловище и обеспечивает поддержку суставов. Кроме того, эти упражнения оказывают положительное влияние на позвоночник, что способствует уменьшению боли в спине и бедрах, а также дисфункции тазового дна.
Этот метод физической подготовки также улучшает осанку и поддерживает органы, защищающие и стабилизирующие тело, особенно спину.
Пилатес спасает от травм
Чрезвычайно слабые или сильные мышцы могут сделать вас уязвимым к различным травмам.
Помогая развивать динамическую силу, занятия пилатесом также способствуют стабилизации суставов и снижают риск травм. Эта система балансирует мышцы так, чтобы они не были слишком напряжены, ни слишком свободны.
Пилатес улучшает гибкость и подвижность
Пилатес разработан так, чтобы контролировать и регулировать движения вашего тела. В основном комбинация упражнений в этой практике делает вас более гибкими и улучшает подвижность.
Еще одним направлением пилатеса является регуляция дыхания для улучшения кардиореспираторной способности. А поскольку эти упражнения считаются легкими, после них вы почувствуете себя энергичным и неутомимым.
Пилатес уменьшает менструальные боли и снимает стресс.
Дисменорея – болезненное менструальное состояние, и эксперты утверждают, что пилатес может значительно снизить эту боль.
Исследование также показало, что пилатес повышает познавательную активность и мотивацию, особенно у студентов.
Упражнения, выполняемые в рамках данной практики, помогают осознать, что необходимо вашему телу, увеличивают его осознанность и регулируют работу нервной системы. Это, в свою очередь, делает вас более стрессоустойчивым и удерживает от приобретения вредных привычек.
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