День недоношенных детей: мифы и факты о преждевременно рожденных

В среду, 17 ноября, отмечается Международный день недоношенных детей. Он был установлен в 2008 году Европейским фондом помощи новорожденным и его партнерами и изначально носил название "День осведомленности о недоношенности".

По данным ВОЗ, ежегодно в мире преждевременно рождается около 15 миллионов детей, то есть примерно каждый десятый рожденный ребенок является недоношенным. Недоношенность – основная причина смертности новорожденных и вторая причина всех детских смертей после пневмонии. Многие преждевременно рожденные дети впоследствии становятся инвалидами. OBOZREVATEL называет самые популярные мифы о недоношенности и рассказывает, что о них думают ученые.

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Более позднее рождение благоприятнее для здоровья ребенка, объясняют врачи. Исключение составляют случаи ухудшения состояния ребенка в утробе матери (обычно при гипоксии), когда рекомендуются ранние роды – провести родоразрешение действительно лучше в семь, чем в восемь месяцев беременности.

По данным ВОЗ, около 14 из указанных 15 миллионов преждевременно рожденных детей выживают. А летальные случаи в основном приходятся на бедные страны с неразвитой перинатальной медициной. Что касается Украины, которая входит в число развивающихся государств, здесь возможности для "довыращивания" недоношенных детей имеются.

Этот миф основывается на утверждении о том, что у преждевременно рожденных детей якобы не до конца сформирована иммунная система. Однако результаты исследований показали, что по уровню интерферона и его способности к разрушению вирусов недоношенные дети ничем не отличаются рожденных в срок.

Преждевременные роды в действительности являются фактором риска развития неврологических отклонений, в том числе ДЦП, который диагностируют у 5-10 % недоношенных детей с весом менее 1500 г.

В то же время часто "страшилки" о риске заболевания у детей, которые родились немного раньше срока, сильно преувеличены. После выписки родители получают рекомендации по уходу, который мало чем отличается от ухода за доношенными детьми. Но внимание педиатра, невролога, гастроэнтеролога и офтальмолога к состоянию таких детей все же должно быть более пристальным.

Только 50% рожденных на 24-26 неделе имеют задержки в развитии. А родившиеся на 34-36 неделе практически не отличаются от доношенных детей. Так, сегодня врачи без каких-либо последствий выхаживают 90% детей, родившихся с массой 1500 г. Для этого в больницах есть специальные инкубаторы, которые воссоздают среду, близкую к материнской утробе.

Выхаживают акушеры и детей с массой 500 г, родившихся на 5-6 месяце. В этом случае самая большая проблема заключается в невозможности сохранения температуры тела ребенком.

Впоследствии есть риск застойных явлений в легких вплоть до пневмонии (поэтому новорожденный нуждается в постоянном изменение положения тела), желтухи, судорог и других заболеваний, которые, впрочем, не настолько тяжелые, что могли бы иметь последствия в долговременной перспективе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ужгороде акушеры спасли жизнь недоношенным тройняшкам. Таких операций, известных как "серкляж отчаяния", в Украине до этого не делали.