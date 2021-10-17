Действенность вакцинации была впервые обнаружена народной медициной в древнем Китае и Индии, где детей прививали от оспы. С тех пор благодаря прививкам исчезло немало заболеваний. Вот лишь несколько их них.

Первые попытки привить оспу в Англии были предприняты еще в XVIII веке, когда врач Эдвард Дженнер в 1796 году сделал экспериментальную прививку против "коровьей оспы". Последний случай заражения оспой на земле зафиксирован в 1977 году.

Побеждена в 1870 году, когда французский микробиолог Луи Пастер на основе куриного вируса холеры создал первую в мире живую бактериальную вакцину.

Туберкулез перестал считаться смертельно опасным заболеванием, когда микробиолог Альбер Кальметт и ветеринар Камиль Герен разработали во Франции в 1908-1921 годах первую живую бактериальную вакцину для человека на основе штамма ослабленной живой коровьей туберкулезной бациллы Mycobacterium bovis, которая утратила вирулентность для человека, будучи специально выращенной в искусственной среде.

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Методы вакцинации дифтерии впервые разработал в России в 1902 году врач С. К. Дзержиковский, проведший опыт на себе. С 1923 году проводятся регулярные вакцинации, после чего дифтерия вышла из разряда эпидемических заболеваний.

Коклюшная цельноклеточная вакцина впервые создана и лицензирована в США в 1914 году. С ее помощью удалось резко снизить заболеваемость и тяжесть коклюша. Вакцинацию против коклюша проводят все страны мира.

Возбудитель столбняка был открыт в 1883 году русским хирургом Н. Д. Монастырским, а в 1890 году японский микробиолог Китадзато выделил противостолбнячную сыворотку, которая сегодня является единственным средством профилактики столбняка.

Полиомиелит — острое инфекционное заболевание, представлявшее некогда серьезную угрозу для детей. После того как в 1955 году американец Йонас Солк запатентовал первую вакцину против полиомиелита, эта болезнь в ряде стран полностью исчезла.

Заболевание с высокой смертностью, несмотря даже на своевременное и современное лечение. Погибает до 30 процентов заболевших. Единственное средство профилактики — прививка, созданная в 1960 году американскими врачами.

Считается побежденной с 1963 года, когда в США стали производить живую (из ослабленного вируса) вакцину. С 1970 года стала проводиться вакцинация и против "германской кори" (краснухи), после чего частота заболеваемости в Европе упала до 0 процентов.

В 1981 году была придумана первая вакцина против гепатита В, в 1986 году против этого заболевания была создана первая в мире генно-инженерная вакцина.

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