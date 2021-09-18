Дети по всему миру начали массово заражаться малоизвестным вирусом – врачи

Дети по всему миру стали массово заражаться малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом, который вызывает заболевание дыхательных путей. Случаи заражения регистрировали в США, Швейцарии, Японии и Великобритании.

Ученые пояснили, что пандемия COVID-19 повлияла на распространение РСВ. Из-за карантина и мер предосторожности дети не выработали иммунитет против вируса, передает BBC.

Глава отделения детских инфекционных заболеваний в одной из больниц Нью-Йорка (США) Рабиа Ага рассказал, что вспышка нового вируса произошла еще в апреле. Отделения интенсивной терапии были переполнены.

"Это нас удивило. Мы знали, что на это стоит обратить внимание, но не думали, что больных будет так много", – рассказал другой врач Кристоф Бергер из Университетской клиники Цюриха (Швейцария).

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Медик отметил, что обычно РСВ поражает в зимний период, но в этом году только в июле было зафиксировано 183 случая инфицирования. Бергер добавил, что у них не хватало больничных коек, поэтому детей переводили в другие больницы. Врач подчеркнул, что летом РСВ нанес больше проблем, чем COVID-19 по всей Швейцарии.

Однако врачи предупредили, что РСА не является чем-то опасным. Обычно им переболевают все дети в возрасте до двух лет. Среди симптомов – насморк, кашель и простуда. Дети выздоравливают в домашних условиях, но в некоторых случаях вирус может вызвать бронхиолит и воспаление легких.

Но из-за пандемии дети не смогли заразиться РСВ и выработать собственный иммунитет. Теперь, когда карантинные меры снимаются, дети без антител будут уязвимы перед вирусом. В группе риска дети до одного года, которые пропустили РСВ-сезон прошлой осенью и зимой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе сказали, когда примут решение о вакцинации детей от COVID-19.