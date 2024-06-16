Детоксикация: как 'почистить' организм после праздников

Праздничная еда чаще всего совсем нездорова. И как бы вы ни старались, от нее невозможно отделаться.

Однако важно очистить свой организм, чтобы избавиться от вредных последствий таких продуктов. Эти советы по детоксикации обязательно вам помогут, пишет OBOZ.UA.

Сосредоточьтесь на здоровье своего кишечника

Врачи говорят, что важно сосредоточиться на здоровье своего кишечника (ваше ядро).

Продукты, которые являются отличным источником живых бактерий, которые называются пребиотиками, как помидоры, бананы, лук, овес и чеснок, помогут поддерживать вашу пищеварительную систему здоровой.

Обработанные пищевые продукты являются основным врагом здорового кишечника, поэтому вам следует полностью отказаться от них по окончании праздничного сезона.

Пейте много жидкости, чтобы вывести токсины

Мы все знаем, что 60% нашего тела состоит из воды. Исследователи утверждают, что идеальная норма потребления воды для мужчин составляет 3,7 литра, а для женщин – 2,7 литра.

Вода является естественным детоксикационным напитком. Для лучших результатов добавьте лимонный сок и ломтики огурца и потягивайте это через равные промежутки времени.

Также можно включить другие натуральные напитки, например кокосовую воду.

Быстрее обуйся у кроссовки

В праздничный сезон очень важно не отказываться от тренировок.

Переедание разрушает ваши цели по снижению веса и физической формы. Но если вы не смогли получить достаточное количество физических упражнений во время всех праздников, ложитесь на землю, как только они закончатся.

Эксперты говорят, что минимум 150-300 минут в неделю умеренной интенсивности является минимальным требованием оставаться в форме.

Создайте баланс между приемами пищи, попробуйте периодическую голодовку.

Это поможет, если вы можете сбалансировать свое питание. К примеру, если вы сильно пообедали, выберите легкий ужин.

Запланируйте по крайней мере один день детоксикации в неделю и в такие дни предпочитайте здоровую пищу, например салаты, фрукты, чаи и супы. Чтобы ускорить процесс детоксикации, можно практиковать периодическое голодание и давать пищеварительной системе перерыв.

Перекусывайте здорово, употребляйте продукты, богатые антиоксидантами

Пора попрощаться со всеми жареными деликатесами. Перекусывайте орехами, ягодами и фруктовыми соками.

Наполните свои тарелки богатыми антиоксидантами продуктами, фруктами и волокнистыми овощами, наполненными основными питательными веществами, такими как витамины А, С и Е, чтобы уменьшить окислительный стресс.

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