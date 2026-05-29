34 самокатчика за одни сутки попали в нашу клинику: это своеобразный антирекорд. 6-7 из них – с тяжелыми травмами. Я рассказываю это не для того, чтобы кого-то напугать: каждый день вижу одну и ту же картину, счастливый ребенок с новой игрушкой – и родители, которые рады, что он счастлив. А потом – реанимация.

Три причины, почему дети попадают к нам

Первое место стабильно занимают электросамокаты, электровелосипеды и другие средства на электротяге. Эти устройства развивают скорость до 60-80 километров в час. Когда два самокатчика сталкиваются лоб в лоб – это уже не детская травма, это катастрофа. Черепно-мозговые повреждения, кома, необратимые изменения. В лучшем случае – месяца, иногда – года реабилитации, когда ребенок заново учится ходить, есть, дышать. Сейчас в нашей реанимации пятеро детей с тяжелыми травмами именно после катания на электросамокатах.

Второе место – падения. Деревья, детские площадки, обычные игры. Здесь тоже бывает очень серьезно, но механизм другой – основном это надзор взрослого... которого не было рядом.

Третье – ДТП. Дети на заднем сиденье без кресел и ремней. Подростки на мопедах в деревне. И – да, я не оговариваюсь – дети за рулем автомобиля. В глухих селах, где "все друг друга знают", и где контроль за движением фактически отсутствует, такое случается чаще, чем можно представить.

Отдельно – о драках

Конфликты между подростками были всегда. Но в последнее время изменился их характер. Бьют не один на один – бьют толпой. Бьют младших. Используют ножи. Я убежден: так не должно быть. И это тоже – следствие среды, которую формируют взрослые.

Любовь без правил – это тоже опасность

Вот что объединяет почти все эти случаи: родители были уверены, что делают добро. Купили электросамокат – потому что ребенок просил. Разрешили гулять ночью – потому что "уже большой". Не спросили, с кем и где – потому что "доверяют". И я их не обвиняю. Но я обязан сказать вслух: именно родители чаще всего, сами того не понимая, создают условия для увечья.

Подросток, которого сбили на самокате в четыре утра во время комендантского часа – где были его родители? Ребенок пяти лет на электросамокате – кто ей его дал? Компания, где драка является способом самоутверждения – кто позволил в ней оставаться?

Купить – легко. Объяснить правила – сложнее. Контролировать – еще сложнее. Но именно это и есть родительская ответственность.

То, о чем редко говорят

Каждая тяжелая травма – это не только работа хирургов. Это огромный вызов для больницы в целом. Современное лечение переломов – это металлические конструкции, пластины, фиксаторы позвоночника. Оборудование, которое часто является индивидуальным, дорогим и которого в системе хронически не хватает. Мы ищем ресурсы – у государства, у благотворителей, у всех, кто может помочь.

Пять минут назад ребенок был здоров. Сейчас он в тяжелом состоянии. И рядом – родители, которые не понимают, как это произошло. А произошло – потому что новая игрушка пришла без "инструкции по безопасности". Потому что никто не объяснил. Потому что казалось, что ничего не произойдет.

Случится. Я это вижу каждый день.