Редис – один из самых ранних овощей весеннего сезона, и один из самых полезных. Его острый вкус объясняется содержанием большого количества питательных веществ.

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Cто граммов нарезанного редиса содержит 16 калорий, 0,7 г белка, 3,5 г углеводов, 1,6 г клетчатки, 0,1 г жиров.

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Редис багатий на вітаміни та мінерали, серед яких:

Фолат (вітамін групи В): синтезує білі/червоні кров’яні клітини в кістковому мозку та необхідний для процесу створення ДНК і РНК.

Калій: регулює та підтримує баланс рідини в організмі. Він також підтримує електричну активність серця та роботу всієї нервової системи.

Вітамін С: бере участь у багатьох важливих функціях в організмі, допомагає у формуванні колагену та зміцненні стінок кровоносних судин.

Вітамін B6 (піридоксин): необхідний для багатьох ферментних реакцій в організмі, головним чином метаболізму.

Розглянемо 9 корисних властивостей редису:

ЗМЕНШУЄ РИЗИК РАКУ

Редис містить глюкозинолати, сірковмісні сполуки, характерні для хрестоцвітих овочів. Ці сполуки захищають клітини від генетичних мутацій, які можуть спричинити рак. Також вони допомагають знищити клітини, які у майбутньому можуть перерости в ракові клітини.

СПРИЯЄ ФІЗІОЛОГІЧНОМУ ТРАВЛЕННЮ

Вживання достатньої кількості клітковини щодня (25 грамів для жінки та 30-38 грамів для чоловіка) запобігає запорам, кислотному рефлюксу та розладам травлення, як синдром подразненого кишківника. Редис містить велику кількість клітковини, що забезпечує повноцінне функціонування травної системи.

Дослідження показали, що на травлення також позитивно впливає вживання листя редису. Цей овоч може допомогти регенерації слизової оболонки шлунку.

МАЄ ПРОТИГРИБКОВИЙ ЕФЕКТ

Candida albicans є одним з найпоширеніших грибів в організмі людини. Надмірний ріст Candida albicans може спричинити вагінальні інфекції та інфекції порожнини рота. Редис містить протигрибкову сполуку RsAFP2, ефективність якої доведена проти штамів бактерій Candida.

ЗАПОБІГАЄ ДІАБЕТУ

При переддіабеті або проблемах з цукром у крові споживання редису може допомогти регулювати рівень цукру в крові та запобігти прогресуванню до діабету 2 типу.

Цей овоч має протидіабетичні властивості, які сприяють підвищенню функції імунної системи, засвоєнню глюкози та зниженню рівня цукру в крові. Дослідження показують, що редис безпосередньо покращує реакцію на інсулін і метаболізм глюкози. Адіпонектин - це гормон, який бере участь у зниженні рівня глюкози в крові. Редис містить сполуки, які регулюють рівень адіпонектину та інших гормонів, що відіграють важливу роль у регуляції гомеостазу глюкози.

СПРИЯЄ КРАЩІЙ ГІДРАТАЦІЇ

Для оптимального функціонування організму необхідна достатня кількість вологи. Нестача рідини може спричинити головні болі, часті хвороби та тягу до цукру. Редис має дуже високий вміст води, 93,5 грами на 100 грамів. Це майже нарівні з огірком, у 100 грамах якого міститься 95,2 грама води.

ПОКРАЩУЄ СТАН ШКІРИ

Редис не тільки забезпечує вологою, але й має високий рівень вітаміну С, який дуже корисний для шкіри. Вітамін С покращує еластичність шкіри, допомагаючи утворювати колаген, що становить структуру шкіри, кісток та іншої сполучної тканини. Крім того, він бореться з вільними радикалами та забезпечує посилений захист шкіри від ультрафіолету.

Фолієва кислота в редисі зменшує окисне пошкодження, а вітамін B6 може зменшити стрес, запобігаючи висипанням і передчасному старінню.

ПІДТРИМУЄ ЗДОРОВ'Я СЕРЦЯ

Антоціани - тип флавоноїдів з антиоксидантною дією, які можуть бути особливо корисними для серцево-судинної системи. У редисі присутні антоціани, що надають його шкірці червоного кольору. Їжа з високим вмістом антоціанів пов’язана зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань, впливаючи на рівень холестерину та тригліцеридів.

ЗНИЖУЄ ТИСК

Редис містить помірно високий рівень калію, що балансує рідину в організмі та допомагає ефективно знизити артеріальний тиск людям з гіпертонією. Крім того, завдяки синтезу колагену редис може зміцнити стінки кровоносних судин і знизити ризик розвитку атеросклерозу.

ПОКРАЩУЄ ІМУНІТЕТ

Вітамін С, яким багатий редис, є життєво важливою поживною речовиною для підтримки імунної системи, а також для росту та відновлення тканин. Цей потужний антиоксидант допомагає уникнути таких застуди та грипу. А також запобігти серйознішим проблемам зі здоров’ям, зокрема хворобам серця та деяким видам раку.

РЕДИС ТА СХУДНЕННЯ

Оскільки у редисі багато води та клітковини, а також мало жиру та калорій, він є ідеальним продуктом у харчуванні людей, які прагнуть схуднути. Редис надзвичайно низькокалорійний, тому додавання його до їжі допоможе зменшити загальну калорійність.

Також цей овоч має дуже низький глікемічний індекс (всього 15), що означає, що він слабко впливає на рівень глюкози в крові. Чим менше число індексу, тим довше перетравлюється їжа і тим повільніше підвищується рівень цукру в крові.

Редис надає стравам унікальний гострий смак, його можна використовувати в різних рецептах - від карі до салатів.

ЧИ БЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ ВСІХ

Для більшості людей редис корисний для здоров’я, однак при проблемах зі щитовидною залозою, краще мінімізувати кількість хрестоцвітих овочів у раціоні. Ці овочі можуть перешкоджати засвоєнню йоду, необхідного для виробництва гормонів щитовидної залози.

Алергія на редис зустрічається вкрай рідко, однак не виключена.

Попри те, що редис корисний для хворих на діабет, споживання його у великих кількостях може помітно вплинути на рівень цукру в крові. Тому хворим на діабет при його вживанні радять ретельно контролювати рівень цукру в крові.