Девять смертей на тысячу случаев заболеваний: в Минздраве рассказали об особенностях Омикрон-волны

Благодаря тому, что в Украине системно реализовывается программа по вакцинации населения, количество смертей от COVID в штамме Омикрон насчитывает девять смертей на тысячу заболевших. В то время как при эпидемиологической волне Дельта летальный исход насчитывался в 14 случаях на 1000 пациентов с подтвержденным диагнозом.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга на Facebook. Он также добавил, что значительно оптимистичней выглядит на сегодня и картина с госпитализацией (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Во время вспышки пандемии осенью прошлого года, мы госпитализировали каждого четвертого заболевшего коронавирусом. Сейчас в больницу попадает только каждый десятый человек. Таким образом в нашей статистике указано, что при 40 тысячах случаев заболеваний в сутки, 4 тыс. отправляются на стационарное лечение", – подчеркнул Ляшко.

Видео дня

Напомним, что по состоянию на 7 февраля, в Украине насчитывается свыше 4 млн украинцев с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Австрия стала первым государством в Европе, которое обязало своих граждан вакцинироваться против коронавируса. За отступление от правила, жители страны будут платить штрафы.