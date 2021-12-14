Диабет у ребенка: названы первые симптомы болезни

Здоровье ребенка – самое ценное сокровище для родителей. К сожалению, не всегда наши дети растут полностью здоровыми, а их болезни иногда бывают достаточно серьезными. Одним из таких заболеваний является сахарный диабет.

OBOZREVATEL проанализировал тему и разобрался, что такое диабет, как не потерять драгоценное время для постановки диагноза у детей и помочь организовать им полноценную жизнь. О "красных флажках" для родителей рассказало издание JDFR.

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Диабет – это аутоиммунное заболевание. Бывает I и II типов. При диабете I типа поджелудочная железа вообще не производит инсулина или не может его правильно использовать. Второй тип развивается тогда, когда человек перестает реагировать на инсулин так эффективно, как раньше.

Именно первый тип чаще всего развивается у детей и подростков, хотя он может появиться в любом возрасте. Риск заболевания не связан с образом жизни или питанием ребенка и может возникать внезапно. На сегодняшний день диабет невозможно предупредить и лекарств для полного выздоровления не существует. Поэтому очень важно для дальнейшей полноценной жизни сына или дочери вовремя распознать первые симптомы заболевания и назначить лечение.

О "красных флажках" для родителей рассказывает издание JDFR.

Этот симптом, как правило, становится первым сигналом для родителей. Может развиваться очень быстро: от нескольких дней до нескольких недель. Это происходит потому, что повышенный уровень сахара в крови запускает процессы, исчерпывающие запасы жидкости в организме. Поэтому ваш ребенок может постоянно хотеть пить, а это приводит к частым позывам в туалет.

Дети обычно очень активны и непоседливы, они познают мир и еще не могут рассчитать сил собственного организма. Конечно, если ребенок желает отдохнуть после прогулки или энергичного досуга, это нормально. Но если ребенок постоянно вял, слаб и жалуется на усталость даже после отдыха, родителям стоит обратить на это внимание. Причина может скрываться в том, что организм испытывает проблемы с превращением сахара в кровотоке в необходимую энергию.

Если запах изо рта ребенка приобрел сладковатый, фруктовый привкус, это может свидетельствовать о том, что в организме слишком повысился уровень сахара. Это происходит при осложнении диабета – кетоацедозе. Во время этого состояния из-за недостаточного количества инсулина организм начинает расщеплять не углеводы, а жиры. Также этот симптом может сопровождаться учащенным дыханием, тошнотой или болями в животе.

Поскольку организм вашего ребенка не получает нужной энергии для насыщения мышц, он может постоянно ощущать сильный голод. Несмотря на постоянное желание есть, при сахарном диабете ребенок может резко терять в весе. Если вы увидели необычные симптомы у сына или дочери, стоит посетить врача и убедиться, все ли в норме.

Если ваш ребенок вдруг начал жаловаться на помутнение в глазах, нечеткость зрения или другие проблемы, обратите на это внимание. После посещения профильного специалиста, проверьте содержание сахара в крови, ведь высокий его уровень может вызвать проблемы со зрением.

Если предположения оправдались и сахарный диабет был подтвержден, прежде всего родителям необходимо подойти к этому с ясным умом и полной ответственностью. Именно вы должны помочь ребенку выработать полезные привычки, которые не только понадобятся ему в повседневности, но и без преувеличения могут спасти его жизнь и сделать ее полноценной и качественной.

Несколько советов родителям детей с диабетом дало издание KidsHealth.

Узнайте о диабете все. Вы должны четко понимать, каково состояние вашего ребенка, как ему помочь, как организовать жизнь всей семьи с учетом диагноза. Не стесняйтесь спрашивать, консультироваться с разными специалистами, общаться с родителями, воспитывающими детей с диабетом. Чем больше вы будете знать, тем лучше будете понимать, какова ваша роль, и будете чувствовать себя уверенно. А ваше спокойствие и уверенность обязательно передадутся ребенку.

Организуйте ежедневный уход. Если диагноз диабета установлен младенцу, то все функции по уходу и лечению ложатся на ваши плечи. Но взрослым детям вы должны помочь организовать свою жизнь. Ежедневно объясняйте ребенку нюансы его режима дня – от подсчета углеводов в пище до правил расчета и введения инсулина и состояний, когда он необходим.

Поддерживайте и поощряйте ребенка. Чтобы привыкнуть жить с болезнью, может потребоваться время. Ни в коем случае не торопитесь и не подгоняйте ребенка. Объясните, что очень многие дети во всем мире живут с этим заболеванием и ведут полноценную жизнь, однако для этого нужно соблюдать некоторые правила. Постепенно помогайте ребенку брать ответственность на себя, со временем он обязательно научится делать все самостоятельно.

Здоровье – самая главная и ценная вещь в мире. К сожалению, не всегда мы можем его сохранить или обезопасить наших детей. Если избежать заболевания не удалось, не обвиняйте себя, сохраняйте спокойствие, пополняйте собственный ресурс для того, чтобы смочь самим и научить детей достойно противостоять болезни и жить качественной полноценной жизнью.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на сегодняшний день существуют действенные лекарства, которые помогут при сахарном диабете. Приобретенные по рецепту врача они не только снижают уровень сахара в крови, но и нормализуют артериальное давление и уменьшают холестерин.