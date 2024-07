Диета часто бывает эффективнее физических упражнений при контроле веса: что лучше есть и пить

Если вы думаете, что можно вкусно поесть пиццы, а потом просто побегать на беговые дорожке 10 минут, и вы не наберете нежелательного веса, то вы точно ошибаетесь.

Мета-анализ 33 исследований, проведенных в течение 25 лет, показал, что диета более чем втрое эффективнее в контроле веса, чем физические упражнения, пишет Eat This Not That.

Выбирайте фаст-фуд, а не фаст-кежуал

Исследователи из Школы общественного здравоохранения Арнольда при Университете Южной Каролины проанализировали калорийность сетей ресторанов быстрого питания по сравнению с ресторанами, в которых можно посидеть. В среднем обычные блюда быстрого приготовления содержат 760 калорий за один прием пищи, тогда как блюда быстрого питания содержат в среднем 561 калорию. Исследователи считают, что более высокая калорийность объясняется большими размерами порций и высококалорийными добавками, доступными в сетях сидячих ресторанов.

Ешьте полезные соусы

Согласно исследованию в журнале Obesity, люди, которые ежедневно ели богатый клетчаткой и белок нут, чувствовали себя на 31% сытнее, чем люди, которые никогда не ели здоровых бобовых.

Будьте ответственны при покупках

Импульсные покупки конфет и соленых закусок уменьшаются на 32%, когда вы пользуетесь кассой. То же исследование показало, что люди, которые расплачиваются кредитными картами, как правило, покупают больше нездоровой пищи, тогда как те, кто использует наличные, как правило, покупают больше правильной пищи.

Ешьте зеленые продукты

Листовая зелень содержит фолиевую кислоту, которая блокирует гены, запускающие образование жировых клеток. Салат ромен, шпинат и зелень является одним из мощнейших источников питательных веществ для плоского живота.

Откажитесь от газированных напитков

"Газированная вода, как диетическая, так и обычная, не приносит пищевых предпочтений и может иметь серьезные последствия для здоровья", - говорит Джина Консалво, Массачусетс, RD, LDN, зарегистрированный диетолог из Пенсильвании. "В ней не только много пустых калорий, вредных консервантов, сахара или искусственных подсластителей, но и опасные искусственные красители, полученные из источников угля".

