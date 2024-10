Диета Дюкана: можно ли похудеть на этом рационе

Для эффективного похудения важно сначала сбросить лишний вес, а затем поддерживать достигнутые результаты. Основой этого принципа является сбалансированное питание, здоровый образ жизни и регулярные физические упражнения.

Рационы, такие как диета Дюкана, могут обещать потрясающие результаты, но не всем они подходят в зависимости от конкретных случаев, а потому остается необходимость в консультации у диетолога. Что стоит знать о белковой диете Дюкана, и почему вы можете выбрать ее для похудения и поддержания формы, рассказали в Eat This, Not That.

Что такое диета Дюкана?

Диета Дюкана, разработанная Пьером Дюканом, французским врачом с 40-летним опытом, которая состоит из четырех этапов. Первые два этапа предназначены для быстрой потери веса, а последние два помогают поддерживать достигнутые результаты. Таким образом, этот режим питания подходит для тех, кто стремится не только похудеть, но и закрепить результат в долгосрочной перспективе.

4 этапа диеты Дюкана:

Фаза атаки. Начальная стадия, включающая в себя значительное количество нежирного белка, находящегося в 68 белковых продуктов. Этап круиза. На этом этапе добавляются 32 некрахмальных овоща, а дни "чистого белка" чередуются с днями "белка + овощи". Фаза консолидации. Возврат других групп продуктов и возможность двух "праздничных блюд" в неделю, включая "чисто белковый" день в четверг. Фаза стабилизации. Последняя стадия, помогающая удержать вес благодаря усвоенным привычкам, в частности, употреблению трех столовых ложек овсяных отрубей ежедневно и ежедневной ходьбы в течение 20 минут.

Какие продукты можно есть придерживаясь диеты Дюкана?

Диета Дюкана позволяет потреблять нежирные белки (курицу, рыбу, нежирную говядину, тофу), некрахмалистые овощи и небольшое количество овсяных отрубей, но ограничивает фрукты, крахмалистые овощи и жирные молочные продукты. В первой фазе вы можете употреблять без ограничений 100 разрешенных продуктов, богатых белком, с низким содержанием жиров и углеводов. Во время фазы консолидации ограничения становятся менее строгими, а на финальной стадии ни одна пища не запрещена. Однако, важно контролировать свои пищевые привычки.

Разрешенные продукты:

Нежирное мясо (свинина, говядина и баранина)

Рыба (голец, тунец и др.)

Моллюски

Птица (курица, индейка и др.)

Вегетарианские протеины (тофу, темпе и сейтан)

Яйца

Обезжиренные молочные продукты (творог, греческий йогурт, сметана, молоко и т.д.)

Некрохмалистые овощи (брокколи, артишок, свёкла, баклажаны, цветная капуста, перец, помидоры, лук, шпинат и др.)

Овсяные отруби (в небольшом количестве)

Вода

Чего следует избегать:

Фрукты

Углеводы и злаки

Крахмалистые овощи

Сыр

Алкоголь

Эффективность диеты Дюкана

Диета Дюкана может помочь в похудении, особенно на начальных этапах, благодаря ограниченному выбору пищи и высокому содержанию белков. Однако она является достаточно строгой и может быть сложной для длительного соблюдения. Рекомендуется рассмотреть альтернативы, которые легче поддерживать в долгосрочной перспективе, а перед началом любой диеты лучше проконсультироваться со специалистом.

Опасные факторы диеты Дюкана

Нехватка питательных веществ. Диета Дюкана может не обеспечивать все необходимые элементы из-за своей ограниченности.

Диета Дюкана может не обеспечивать все необходимые элементы из-за своей ограниченности. Риски для здоровья. Соблюдение диеты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка может привести к энергетическим недостаткам и дефициту питательных веществ.

Соблюдение диеты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка может привести к энергетическим недостаткам и дефициту питательных веществ. Ухудшенная выносливость. Строгие правила диеты могут усложнить ее длительное соблюдение, что может привести к восстановлению сброшенного веса.

Строгие правила диеты могут усложнить ее длительное соблюдение, что может привести к восстановлению сброшенного веса. Нехватка научных доказательств. Хотя есть краткосрочные исследования, долгосрочная эффективность и безопасность диеты остаются под вопросом.

