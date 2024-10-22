Диета Дюкана: можно ли похудеть на этом рационе
Для эффективного похудения важно сначала сбросить лишний вес, а затем поддерживать достигнутые результаты. Основой этого принципа является сбалансированное питание, здоровый образ жизни и регулярные физические упражнения.
Рационы, такие как диета Дюкана, могут обещать потрясающие результаты, но не всем они подходят в зависимости от конкретных случаев, а потому остается необходимость в консультации у диетолога. Что стоит знать о белковой диете Дюкана, и почему вы можете выбрать ее для похудения и поддержания формы, рассказали в Eat This, Not That.
Что такое диета Дюкана?
Диета Дюкана, разработанная Пьером Дюканом, французским врачом с 40-летним опытом, которая состоит из четырех этапов. Первые два этапа предназначены для быстрой потери веса, а последние два помогают поддерживать достигнутые результаты. Таким образом, этот режим питания подходит для тех, кто стремится не только похудеть, но и закрепить результат в долгосрочной перспективе.
4 этапа диеты Дюкана:
- Фаза атаки. Начальная стадия, включающая в себя значительное количество нежирного белка, находящегося в 68 белковых продуктов.
- Этап круиза. На этом этапе добавляются 32 некрахмальных овоща, а дни "чистого белка" чередуются с днями "белка + овощи".
- Фаза консолидации. Возврат других групп продуктов и возможность двух "праздничных блюд" в неделю, включая "чисто белковый" день в четверг.
- Фаза стабилизации. Последняя стадия, помогающая удержать вес благодаря усвоенным привычкам, в частности, употреблению трех столовых ложек овсяных отрубей ежедневно и ежедневной ходьбы в течение 20 минут.
Какие продукты можно есть придерживаясь диеты Дюкана?
Диета Дюкана позволяет потреблять нежирные белки (курицу, рыбу, нежирную говядину, тофу), некрахмалистые овощи и небольшое количество овсяных отрубей, но ограничивает фрукты, крахмалистые овощи и жирные молочные продукты. В первой фазе вы можете употреблять без ограничений 100 разрешенных продуктов, богатых белком, с низким содержанием жиров и углеводов. Во время фазы консолидации ограничения становятся менее строгими, а на финальной стадии ни одна пища не запрещена. Однако, важно контролировать свои пищевые привычки.
Разрешенные продукты:
- Нежирное мясо (свинина, говядина и баранина)
- Рыба (голец, тунец и др.)
- Моллюски
- Птица (курица, индейка и др.)
- Вегетарианские протеины (тофу, темпе и сейтан)
- Яйца
- Обезжиренные молочные продукты (творог, греческий йогурт, сметана, молоко и т.д.)
- Некрохмалистые овощи (брокколи, артишок, свёкла, баклажаны, цветная капуста, перец, помидоры, лук, шпинат и др.)
- Овсяные отруби (в небольшом количестве)
- Вода
Чего следует избегать:
- Фрукты
- Углеводы и злаки
- Крахмалистые овощи
- Сыр
- Алкоголь
Эффективность диеты Дюкана
Диета Дюкана может помочь в похудении, особенно на начальных этапах, благодаря ограниченному выбору пищи и высокому содержанию белков. Однако она является достаточно строгой и может быть сложной для длительного соблюдения. Рекомендуется рассмотреть альтернативы, которые легче поддерживать в долгосрочной перспективе, а перед началом любой диеты лучше проконсультироваться со специалистом.
Опасные факторы диеты Дюкана
- Нехватка питательных веществ. Диета Дюкана может не обеспечивать все необходимые элементы из-за своей ограниченности.
- Риски для здоровья. Соблюдение диеты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка может привести к энергетическим недостаткам и дефициту питательных веществ.
- Ухудшенная выносливость. Строгие правила диеты могут усложнить ее длительное соблюдение, что может привести к восстановлению сброшенного веса.
- Нехватка научных доказательств. Хотя есть краткосрочные исследования, долгосрочная эффективность и безопасность диеты остаются под вопросом.
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