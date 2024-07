Диета Whole30: что это такое и в чем ее преимущества и минусы

Диета Whole30 имеет массу преимуществ, начиная от отказа от сахара и алкоголя и заканчивая увеличением количества продуктов, но есть и серьезные недостатки.

Вот все, что вам следует знать о преимуществах (и недостатках) диеты Whole30, пишет Eat This Not That.

Что такое диета Whole30?

Как отмечено в ее названии, диета Whole30 обычно начинается с целью пройти 30 дней.

"Программа Whole30 - это 30-дневная программа, которая исключает добавление сахара, искусственного сахара, алкоголя, бобовых, зерна, молочных продуктов и консервантов", - говорит Моника Ауслендер Морено, MS, RD, LD/N, зарегистрированный диетолог и консультант по вопросам питание RSP.

Диета Whole30 существует с апреля 2009 года, и есть определенные правила, которые следует придерживаться , когда вы на ней.

Это достаточно хорошо структурированный план, который точно определяет, какие продукты Whole30 диеты вы не можете есть. Это включает исключение из рациона:

Сахар/искусственный сахар: кленовый сироп, мед, нектар агавы, кокосовый сахар, финиковый сироп, экстракт плодов монаха, стевия, Splenda, Equal, NutraSweet и ксилит.

Алкоголь: В любом виде даже для приготовления пищи.

Зерновые: пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, просо, булгур, сорго, проросшие зерна, киноа, амарант и гречка. Сюда также входят отруби, зародыши и крахмал.

Бобовые: фасоль всех видов (черная, красная, пинто, темно-синяя, белая, почка, лима, фава и др.), горох, нут, чечевица, арахис, арахисовое масло и все виды сои: соевый соус, мисо, тофу, темпе, эдамаме и соевый лецитин.

Молочные продукты: продукты из коровьего, козьего или овечьего молока, такие как молоко, сливки, творог, кефир, йогурт, сметана, мороженое или замороженный йогурт.

Какие преимущества Whole30?

Одно из самых больших преимуществ попробовать диету Whole30 состоит в том, что она исключает обработанные продукты.

"Она обеспечивает структуру или границы, которые для многих людей не интуитивно понятны", — говорит Соня Анджелоне, MS, RDN, CL, представитель Академии питания и диетологии. "Эта диета сосредоточена на цельных, минимально обработанных продуктах. Она строго ограничивает те продукты, которые способствовали плохому питанию или плохим проблемам со здоровьем. Для некоторых людей она содержит больше здоровой пищи, чем они ели (ранее)".

В сущности, вы исключаете "плохое" и добавляете "хорошее". "Эта диета сосредоточена на свежих фруктах, овощах, орехах, семенах, полезных жирах и нежирных белках", - говорит Ауслендер Морено.

Она может иметь удивительные преимущества для похудения и здоровья. "Основное внимание уделяется здоровью, а не только потере веса, хотя я думаю, что большинство людей пытаются это сделать, чтобы похудеть. Это должно помочь снизить воспаление", — говорит Анджелоне.

Еще одно большое преимущество – вы сэкономите деньги.

"Акцентируется внимание на приготовлении пищи дома, что является отличным изменением образа жизни", — говорит Ауслендер Морено. Это значит, что вы будете меньше есть вне дома, если не будете обедать постоянно.

Какие минусы?

Одним из самых больших недостатков является ограничение, которое может повлиять на здоровье вашего организма.

"Эта диета достаточно ограничительная — жизнь без зерновых и бобовых может привести к микробиомным расстройствам, поскольку жизненно важные волокна в этих продуктах обеспечивают пищу для кишечных микроорганизмов", — говорит Ауслендер Морено. "Отказ от молочных продуктов лишает вас источника пищевого кальция и витамина D – мы действительно редко рекомендуем исключать молочные продукты большинства людей".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие преимущества для похудения и побочные эффекты имеет жидкая диета.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.